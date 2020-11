Ryanair zvažuje ďalšie objednávky na Boeing MAX, túto zimu prepraví menej ľudí

dnes 14:16 -

"Myslím si, že je dôležité, aby Boeing oznámil niektoré objednávky a my budeme veľmi radi, ak bude na čele čakajúcich, pretože MAX je skvelé lietadlo," povedal OLeary.

Na otázku, či pôjde o nové objednávky nad rámec súčasných 135 pevných objednávok a 75 opcií Ryanairu na model MAX, OLeary uviedol, že sa k tomu nemôže vyjadriť, pretože rozhovory boli dôverné.

Najpredávanejšie lietadlá spoločnosti Boeing boli na celom svete uzemnené začiatkom minulého roka po dvoch haváriách, pri ktorých zahynulo 346 cestujúcich. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) však minulú stredu (18. 11.) schválil obnovenie komerčnej prevádzky tohto typu lietadla. Očakáva sa, že onedlho tak urobí aj Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA).

OLeary zároveň v utorok informoval, že pre obnovenie blokád v Európe na zabránenie šírenia nového koronavírusu, prepraví Ryanair túto zimu menej cestujúcich, ako pôvodne plánoval. Neočakáva návrat k predpandemickej úrovni služieb skôr, ako na jeseň budúceho roka.

Ryanair pôvodne začiatkom novembra predpovedal, že v súčasnom finančnom roku do 31. marca 2021 prepraví približne 38 miliónov cestujúcich. Podľa OLearyho je ale pravdepodobné, toto číslo bude nižšie, len 35 miliónov.

V nasledujúcom finančnom roku, ktorý sa začne 1. apríla 2021, by mohol Ryanair prepraviť 80 až 130 miliónov cestujúcich, v závislosti od toho, ako bude prebiehať očkovanie vakcínami proti ochoreniu COVID-19.

OLeary odhaduje, že po väčšinu budúceho roka využijú aerolínie 60 % až 80 % svojej kapacity. A na konci letného letového poriadku a na začiatku zimy 2021 očakáva, že sa Ryanair zhruba priblíži k letovým harmonogramom z roku 2019.