Tržby Ingka, vlastníka väčšiny obchodov Ikea, v uplynulom roku klesli len o 5 %

Konkrétne, Ingka zaznamenala za finančný rok do konca augusta 2020 pokles tržieb len o 5 % na 37,4 miliardy eur.

Čistý zisk sa však znížil až o tretinu na 1,2 miliardy eur.

Pokles predaja bol podstatne nižší, ako by sa dalo čakať vzhľadom na rozsah blokád počas prvej vlny pandémie, keď musela Ikea zatvoriť približne tri štvrtiny z 378 obchodov zhruba na sedem týždňov. To viedlo k zníženiu počtu dní podnikania v uplynulom roku o 15 %.

Skutočnosť, že tržby klesli iba mierne, tak „dokazuje, že ochorenie COVID-19 nám ako spoločnosti pomohol obrátiť pozornosť k tomu, čo je v živote dôležité: zdravie, rodina, láska, ale aj domov,“ uviedol finančný riaditeľ Ingka Juvencio Maetzu. Veľa spotrebiteľov využilo čas blokád na vylepšenie domácnosti, alebo investovalo do vytvorenia domácich kancelárií. Maetzu teraz očakáva, že tento finančný rok bude medziročne ešte lepší.

Aj keď odmietol uviesť konkrétnejšie údaje, poznamenal, že v súčasnosti je zatvorená zhruba štvrtina obchodov, pretože mnohé krajiny zápasia s druhou, alebo dokonca treťou vlnou koronavírusových infekcií.

Ingka sa v júni rozhodla vzdať sa vládnej pomoci a vrátiť všetku, ktorú dostala, pretože jej výkon pandémiou nijako zvlášť neutrpel.

Ikea má svoje obchody v 38 krajinách sveta a zamestnáva 217.000 ľudí. Má zložitú štruktúru. Okrem holdingu Ingky existuje tiež holdingová spoločnosť Inter Ikea, ktorá značku vlastní, kontroluje výrobu a prijíma platby z franšíz.