Slovenskí europoslanci vítajú možnosť hromadných žalôb pri ochrane spotrebiteľov

Robert Hajšel (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov (S&D) upozornil, že sa po dlhoročnom boji podarilo dosiahnuť kolektívnu možnosť vymáhania práv spotrebiteľov často poškodzovaných zo strany výrobcov alebo obchodníkov. Dodal, že nová legislatíva napríklad umožní, aby každý Slovák, ktorý si myslí, že boli poškodené jeho spotrebiteľské práva, sa bude môcť obrátiť na slovenské alebo celoeurópske spotrebiteľské zväzy a cez ne vymáhať náhradu, ktorá mu bola odoprená a aj kompenzácie, ak má na ne nárok. "Pomôže to hlavne tým najzraniteľnejším, a to sú spotrebitelia v krajinách, kde je životná úroveň nižšia, ako v tých západných." opísal situáciu a spresnil, že už si európsky spotrebiteľ nebude musieť hovoriť, že proti veľkej firme nemá šancu uspieť.



Martin Hojsík (PS) z liberálnej skupiny Obnovme Európu (RE) skonštatoval, že je to dobrý krok pre posilnenie práv a ochrany spotrebiteľov na Slovensku a v Európe. "Dobrou ukážkou je porovnanie medzi Európou a USA. V Spojených štátoch sa dočkali odškodnenia napríklad obete fajčenia, alebo sa to použilo proti výrobcom automobilov, keď klamali o emisiách. Kontrast je jasný. V Spojených štátoch boli kompenzácie, v EÚ nie," vysvetlil. Podľa jeho slov ide o to, aby sa spotrebitelia, ktorí stoja proti veľkým korporáciám, boli schopní domôcť sa spravodlivosti. Ako však dodal, je zároveň dôležité, aby aj firmy mali férové podmienky a neboli zbytočne obťažované. "Je to veľmi citlivé vyvažovanie toho, aby oba záujmy boli dostatočne ochránené," odkázal.



Michal Wiezik (Spolu-OD), ktorý je členom frakcie európskych ľudovcov (EPP), privítal nové pravidlá, podľa ktorých budú spotrebitelia lepšie chránení pred situáciami hromadného poškodenia. "V prípade, že dôjde k porušeniu práva EÚ v oblasti ochrany údajov, finančných služieb, cestovného ruchu, energetiky, životného prostredia alebo telekomunikácií, občania EÚ budú mať kolektívne právo obrátiť sa na súd prostredníctvom nezávislého a transparentného kvalifikovaného orgánu so žiadosťou odškodnenia," vysvetlil. A dodal, že doteraz tak mohli urobiť iba s cieľom zastaviť konkrétne porušovanie právnych predpisov, bez nároku na odškodnenie, ktoré z porušenia práva EÚ mohlo vzniknúť. Za dôležité považuje aj zahrnutie požiadaviek ochrany životného prostredia do tohto práva a ocenil, že rozsah pôsobnosti novej legislatívy bude v budúcnosti rozširovaný tak, aby pokryl každé ďalšie právne kroky, ktoré môžu mať kolektívny dosah na spotrebiteľov.



Eugen Jurzyca (SaS) zo skupiny európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) pripomenul, že kolektívne žaloby, cez ktoré veľká skupina spotrebiteľov spoločne žaluje spoločnosti, bývali kedysi používané len v minime krajín a vo zvyšku sveta mali skôr povesť umelých súdnych sporov, čo platí hlavne v USA. "V ostatných rokoch sa však táto praktika rozširuje do čoraz viac krajín. Sedemnásť z 25 najväčších ekonomík umožňuje postup kolektívnych žalôb. Väčšina týchto postupov bola zavedená za posledných 20 rokov. Myslím si, že úspech kolektívnych žalôb stojí na tom, že sú efektívnym doplnkom k priamej regulácii v oblasti ochrany spotrebiteľa. Preto tento návrh podporujem," dodal poslanec.