Bitcoin v roku 2020: Dôležité faktory, ktoré vedú k drastickému rastu ceny

Zdroj: AIER

Foto:getty images

dnes 0:45 -

Hoci Bitcoin pomaly atakuje svoje maximum z roku 2017, nedostáva samu toľko pozornosti, ako tomu bolo pred troma rokmi. Nečudo, dnes sú sledovanejšie iné témy, napríklad vývoj okolo koronavírusu, alebo americké prezidentské voľby. Čo však robí tento rýchly rast zaujímavým je, že je za ním niekoľko dôležitých okolností, ktoré môžu Bitcoinu pripraviť cestu k udržaniu jeho rastového trendu.

Je nepopierateľné, že monetárne limity fiat mien sa testujú po celom svete, keď vlády v reakcii na Covid-19 tlačia bilióny na stimulačné balíčky. „V reakcii na rozsiahlu hospodársku kontrakciu prameniacu z pandémie koronavírusu sa niektoré centrálne banky, vrátane tých z USA, Európskej únie, Japonska a ďalších významných ekonomík, zapájajú do programov„ kvantitatívneho uvoľňovania “(QE) v bezprecedentnom rozsahu,“ píše neziskovka World Resources Institute.

Samotné USA vytlačili bilióny dolárov a minuli ďaleko viac, než čo získali z daní. Prvýkrát je americký dlh zhruba rovnaký ako HDP. Táto úroveň výdavkov a vytvárania peňazí pravdepodobne priviedla mnohých investorov k Bitcoinu, pretože môže slúžiť ako bezpečný prístav, keď je hodnota fiat mien sporná. Ďalej nie je isté, ako bude akciový trh, ktorý bol hlavným príjemcom kvantitatívneho uvoľňovania, reagovať, keď tieto politiky časom skončia. Od recesie v roku 2008 pokračovali injekcie peňazí z Federálneho rezervného systému konštantným tempom a hodnota indexu S&P 500 sa pohybovala v súlade s výdavkami. Toto zlikvidovalo prepojenie medzi finančnými trhmi a skutočnou produktivitou ekonomiky. Bitcoin môže slúžiť ako alternatívny investičný nástroj pre tých, ktorí si dávajú pozor na neudržateľnosť trhu cenných papierov.

„Obavy z toho, že vlády tlačia hromadu peňazí, aby tým riešili problémy, ktoré čiastočne spôsobila finančná kríza v roku 2008, boli prinajmenšom jedným z dôvodov, prečo vznikol Bitcoin pred viac ako desiatimi rokmi. Táto myšlienka stojí tiež za oživením Bitcoinu, pretože pandémia COVID-19 núti vlády a centrálne banky, aby vynaložili prostriedky na obmedzenie ekonomického dopadu,“ vysvetľuje v článku server MarketWatch.





Takáto opatrnosť nie je neopodstatnená, pretože súvaha Federálneho rezervného systému sa za posledných pár mesiacov zvýšila na bezprecedentnú úroveň, z 4,31 bilióna dolárov na 7,18 bilióna dolárov. Menová politika po roku 2008, nielen v USA, odštartovala záujem o kryptomeny a nebolo by iracionálne predpokladať, že súčasná politika len podporí širšiu akceptáciu Bitcoinov.

Azda najvýznamnejším vývojom, ktorý môže podporovať potenciálny trend udržateľného rastu Bitcoinu, je prijímanie kryptomien. Market Insider uvádza, že veľké spoločnosti ako PayPal podnikajú kroky na začleňovanie kryptomien do svojich služieb. „PayPal nedávno uviedol, že používatelia na jeho platforme budú môcť nakupovať Bitcoiny, ako aj ďalšie kryptomeny ako ethereum, bitcoin cash a litecoin. Rozhodnutie PayPal minulý mesiac patrí medzi ďalšie uznania legitimity digitálnych mien, tvrdia nadšenci kryptomien.“

„Dnes sa Bitcoin dostal do pozície, kedy inštitucionálni investori, banky a kancelárie na spravovanie rodinného majetku oprávnene uvažujú nad pozíciou, ako obrany proti devalvácii meny," napísal v komentári Alex Mashinsky, generálny riaditeľ spoločnosti Celsius Network. „Toto už nie je zlatá horúčka, je to dobrá investícia." Predpovedá, že Bitcoin dosiahne do konca budúceho roka úroveň 30 000 dolárov.









Možno jedným z hlavných faktorov, prečo povedať kryptomenám nie, je skutočnosť, že v súčasnosti sú ťažko použiteľné a akceptujú sa len sporadicky. Nedostatočná akceptácia hlavným prúdom môže byžť odpoveďou na otázku, prečo Bitcoin zaznamenal tak brutálny pokles v roku 2017. Celý trhový humbug okolo neho utíchol a investori pochopili, že v tom čase kryptomena nemala veľa skutočnej hodnoty. S pokračujúcou akceptáciou Bitcoinu veľkými firmami, ako je PayPal, môže byť rastúca hodnota bitcoinu skutočne oprávnená. A nie je to len PayPal. „Platobná spoločnosť Square kupuje veľký objemy Bitcoinu, čo je neobvyklé použitie podnikovej hotovosti. Square nedávno uviedol, že nakúpil 4 709 Bitcoinov v hodnote približne 50 miliónov dolárov. To predstavuje asi 1 % celkových aktív spoločnosti Square na konci druhého štvrťroka 2020," informuje CNBC. „Spoločnosť Square verí, že kryptomena je nástrojom posilnenia ekonomiky a poskytuje svetu spôsob účasti v globálnom monetárnom systéme, ktorý je v súlade s účelom spoločnosti,“ uviedla spoločnosť vo svojej správe.

Táto investícia do Bitcoinu nielenže demonštruje jeho prijatie príslušnými finančnými technologickými firmami, ale tiež zdôrazňuje jednu z kľúčových výhod Bitcoinu. Poskytuje univerzálnu a diskrétnu formu hodnoty, ku ktorej majú prístup jednotlivci z celého sveta. Bitcoin sa prenáša ľahko a je do značnej miery imúnny voči manipulácii, čo ho robí ideálnym pre tých, ktorí žijú v krajinách s menej spoľahlivými monetárnymi režimami.

Aj veľké etablované banky ako JP Morgan začínajú experimentovať s kryptomenami, ako uvádza Yahoo Finance. Na samite DealBook Summit 18. novembra Jamie Dimon uviedol: „Samotný blockchain bude rozhodujúci pre to, aby ľudia mohli presúvať peniaze po celom svete lacnejšie. Vždy budeme podporovať technológiu blockchain.“ V máji spoločnosť JPMorgan zašla o krok ďalej, keď začala povoľovať prevody zákazníkov do az Coinbase a Gemini, dvoch regulovaných kryptoburzových serverov so sídlom v USA. Dimon minulý týždeň uznal, že niektorí „veľmi šikovní ľudia dnes investujú do Bitcoinu.“ To je ale v priamom rozpore s jeho komentármi z roku 2017. V septembri 2017, asi tri mesiace predtým, ako Bitcoin dosiahol historické maximum takmer 20 000 dolárov za jednotku a krátko potom sa prepadol, Dimon zhodil bombu na krypto svet. Bitcoin nazval „podvodom“.

Zdá sa, že technológie kryptomien a blockchainu demonštrujú nepopierateľné výhody, ktoré nemožno dlhodobejšie ignorovať. Používanie týchto technológií bude pravdepodobne naďalej narastať, čo dáva ďalšiu podporu pokračujúcemu rastu Bitcoinu.







S bezprecedentnou úrovňou kvantitatívneho uvoľňovania a dlhu v kombinácii s postupným prijímaním Boitcoinu hlavným prúdom, by nemalo byť kontroverzné tvrdiť, že Bitcoin má určitú podporu oživenia. To ale neznamená žiadnu záruku, že bude pokračovať na svojej súčasnej ceste rastu. Rovnako ako v roku 2017, je vysoko pravdepodobné, že trhový šum je faktorom prispievajúcim k rastu a ešte sa len uvidí, do akej miery sú investori ochotní tento býčí trend podstúpiť. Nie je isté, o koľko, ak vôbec, môže cena Bitcoinu klesnúť, alebo kde bude jeho ďalší vrchol. Môže to byť 20 000 dolárov alebo 65 000 dolárov, alebo aj viac. Market Insider cituje miliardárskeho investora Raya Dalia, ktorý poznamenáva, že kryptomeny ešte zďaleka nedosahujú širšiu akceptáciu a že vlády môžu prijať nariadenia, ktoré ochromia hodnotu bitcoinu a ďalších kryptomien.

Rovnako ako pri všetkých investíciách, aj v tomto prípade netreba ignorovať riziká, najmä keď existuje potenciál pre veľkú odmenu, ako napríklad v rýchlom raste ceny Bitcoinu. Bez ohľadu na to, čo sa stane, rýchly rast signalizuje množstvo dôležitých finančných míľnikov, ako aj varovné signály. Signály, ktoré nielen poskytujú určitú podporu hodnote kryptomeny, ale tiež poskytujú dôležitý prehľad o našom súčasnom stave finančného sveta.