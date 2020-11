dnes 12:46 -

Flotilu prievidzského dopravcu doplnilo päť nových ekologických autobusov. Premávať budú v rámci mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prievidzi a Bojniciach. Spoločnosť SAD Prievidza do nich investovala približne milión eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Autobusy odovzdali do užívania v utorok.

"Autobusy zakúpila spoločnosť, ktorá funguje aj s príspevkom z mesta. Veľmi sa tomu tešíme, pretože kúpa určite skvalitní a zatraktívni služby poskytovania verejnej hromadnej dopravy," skonštatovala primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Vozidlá budú podľa nej ekologické, budú môcť nimi cestovať aj imobilní občania a budú plne klimatizované, komfort tak bude podstatne vyšší.

"Ide o moderný typ autobusu s motorom triedy euro 6, spĺňa tak ekologické normy, ktoré sú momentálne predpísané. Je nízkopodlažný, má automatickú prevodovku, odvezie 80 ľudí, z toho 23 ľudí si môže pohodlne sadnúť," doplnil generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko.

Prioritou dopravcu je podľa neho to, aby ľudia autobusy využívali a podľa svojich slov by bol veľmi rád, keby ich to motivovalo k tomu, aby cestovali MHD. Rovnako to vníma i mesto. "Sľubujeme si od toho, že cestujúci budú viac využívať služby a verím, že tento spôsob dopravy si nájde väčšiu obľubu," dodala primátorka.

Investícia do jedného autobusu predstavovala viac ako 200.000 eur bez DPH. "Sú to tak nemalé peniaze, ale robíme to v rámci zmluvy, ktorú máme vysúťaženú na desať rokov, čiže ide o postupnú obnovu. Životnosť autobusov je v rámci súťažných podkladov nastavená do 16 rokov," uzavrel Danko.