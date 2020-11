Ministerstvo financií USA pravdepodobne povedie bývalá šéfka Fedu J. Yellenová

dnes 12:46 -

Novou ministerkou financií USA by sa mala stať bývalá šéfka americkej centrálnej banky (Fed) Janet Yellenová. Uviedli to agentúry Reuters a AP, podľa ktorých novozvolený americký prezident Joe Biden nominuje na post šéfky financií práve Yellenovú. Ak sa tak stane, bude prvou ženou v histórii USA na čele ministerstva financií. Niečo podobné zaznamenala už pred šiestimi rokmi, keď sa za vlády Baracka Obamu stala prvou ženou na čele centrálnej banky.

Pod vedením Yellenovej (74) sa v porovnaní s vládou Donalda Trumpa výrazne zmenia priority ministerstva. Zatiaľ čo za vlády odchádzajúceho prezidenta sa ministerstvo sústreďovalo na znižovanie daní a uvoľňovanie regulácií vo finančnom sektore, Yellenová by mala nasmerovať ministerstvo najmä k riešeniu ekonomickej nerovnosti a k podpore boja proti klimatickým zmenám.

Podľa ekonómov predstavuje bývalá šéfka Fedu veľmi dobrý krok zo strany Bidena v situácii, keď americká ekonomika zápasí s najväčšími problémami od Veľkej hospodárskej krízy. Ako uviedli, Yellenová je pragmatická a vie veľmi dobre argumentovať s cieľom presadiť svoje zámery. To bude dôležité v situácii, keď bude potrebné presvedčiť republikánov, aby USA zvýšili výdavky na podporu pracovných miest a zmiernenie obrovských rozdielov medzi bohatými a chudobnými.

Očakáva sa totiž, že demokrati nezískajú v Senáte väčšinu (o obsadení dvoch kresiel do Senátu za štát Georgia sa rozhodne až v januári a počíta sa s víťazstvom republikánov), takže vláda to nebude mať s presadzovaním Bidenovej agendy jednoduché. Jej súčasťou je totiž aj zvyšovanie daní bohatým a investície za bilióny dolárov do infraštruktúry, vzdelávania a boja proti klimatickým zmenám. Mená členov ekonomického tímu Joea Bidena by mali byť známe na budúci týždeň.