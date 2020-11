Optimizmus na európskych trhoch: Biden a vakcína

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:11 -

Celoeurópsky Stoxx 600 dosiahol v počiatočnom obchodovaní rast 0,7 %, akcie v segmente ropy a zemného plynu poskočili o 2,4 %, čo viedlo k ziskom, pretože takmer všetky odvetvia a veľké burzy vstúpili do kladného pásma. Nórska realitná spoločnosť Entra vyskočila na začiatku obchodovania kvôli špekuláciám o jej prevzatí o 11,5 %, zatiaľ čo výrobca leteckých motorov Rolls-Royce rástol o viac ako 7 %. Na druhom konci európskeho indexu blue chips klesla švédska firma pre správu nehnuteľností Fastighets o 4 %.





Európske trhy vo všeobecnosti nasledujú futures amerických akcií, ktoré v nočnom obchodovaní rástli na základe pozitívnych správ od spoločnosti AstraZeneca, ktorá podľa predbežnej analýzy ukázala, že jej vakcína proti koronavírusu má priemernú účinnosť 70 %. Tieto správy podporili silné výsledky spoločností Pfizer-BioNTech a Moderna, zo skupiny kandidátov na vakcínu.

Zisky v oblasti futures prišli aj po tom, čo šéfka správy všeobecných služieb Emily Murphyová povedala novozvolenému prezidentovi Joeovi Bidenovi, že Trumpova administratíva dáva k dispozícii federálne zdroje na jeho prechod do úradu. Murphyová pozdržala svoje vyjadrenie o volebnom víťazstve Bidena niekoľko týždňov po voľbách z 3. novembra. Prezident Donald Trump následne tweetoval, že tento krok schvaľuje.

Správy, podľa ktorých si Biden vybral za ministra financií bývalú šéfku amerického Fedu Yellenovú, môžu v utorok tiež povzbudiť sentiment investorov. Ak to potvrdí senát, má sa stať prvou ženou, ktorá rezort povedie.







Aktuálnou zaujímavosťou na európskom trhu je, že nemecký index DAX sa rozšíri na 40 z pôvodných 30 spoločností, ale s prísnejšími kritériami členstva, uviedol v utorok burzový operátor Deutsche Boerse. Táto generálna oprava prichádza v dôsledku účtovného škandálu Wirecard a predstavuje najväčší otras v histórii indexu. Od svojho založenia v roku 1988 je DAX odpoveďou Nemecka na priemyselný Dow Jones z New Yorku a londýnsky FTSE. 30 členov doteraz predstavovalo firemnú elitu v jednej z najväčších ekonomík sveta, ale väčšina zakladajúcich členov indexu z neho medzičasom vypadla. Posledným odchodom bola platobná spoločnosť Wirecard, ktorá požiadala o platobnú neschopnosť len dva roky po tom, čo sa dostala do indexu. Platobná spoločnosť dlhovala veriteľom miliardy, čo audítor EY označil za sofistikovaný globálny podvod. Expanzia na 40 blue chips diverzifikuje index. Návrh na rozšírenie presadil výkonný riaditeľ Deutsche Boerse Theodor Weimer, jeho návrh čelil odporuzo strany niektorých investorov. Expanzia sa uskutoční v treťom štvrťroku 2021, uviedla Deutsche Boerse.