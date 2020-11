A. de Juniac skončí na čele IATA v marci, nahradí ho W. Walsh

dnes 9:01 -

Šéf Medzinárodného združenia pre leteckú dopravu (IATA) Alexandre de Juniac odstúpi v marci budúceho roka zo svojho postu. Uviedlo to v pondelok (23. 11.) vo večerných hodinách združenie v tlačovej správe. Vo funkcii ho nahradí Willie Walsh, bývalý šéf spoločnosti IAG, materskej firmy britských aerolínií British Airways.

"Nebolo to jednoduché," povedal Juniac v súvislosti so svojim rozhodnutím v čase, keď pandémia nového koronavírusu význam IATA ako hlasu svetovej leteckej dopravy ešte posilnila. "Stavebné kamene na zotavenie sektora sú však už položené. Teraz je ten správny čas na odovzdanie vedenia IATA s cieľom umožniť naštartovať dlhý proces zotavovania," citovala Juniaca agentúra DPA.

Alexandre de Juniac viedol IATA od septembra 2016, pričom predtým stál na čele leteckej spoločnosti Air France-KLM. O svojom zámere skončiť vo funkcii informoval už pred niekoľkými mesiacmi.

Walsh odstúpil z funkcie šéfa IAG v marci tohto roka a pôvodne plánoval odchod do dôchodku. Oficiálne by ho do funkcie šéfa IATA mali v utorok zvoliť členovia IATA na svojom valnom zhromaždení, ktoré sa pre pandémiu uskutoční online.