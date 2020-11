Singapurská ekonomika sa z koronakrízy zotavuje výraznejšie, než sa čakalo

dnes 16:01 -

Ako ministerstvo informovalo, ekonomika mestského štátu vzrástla v 3. štvrťroku medzikvartálne o 9,2 %. To znamená výraznú revíziu smerom nahor v porovnaní s pôvodným odhadom, ktorý stanovilo na úrovni 7 %.

Podľa ministerstva, ktoré citovala agentúra DPA, to umožnil "postupný návrat pôvodných aktivít" po tom, ako vláda začiatkom júna ukončila dva mesiace trvajúci lockdown. Na porovnanie, v 2. štvrťroku sa singapurská ekonomika prepadla v dôsledku karanténnych opatrení o rekordných 13,2 %.

Medziročne zaznamenala ekonomika Singapuru v 3. štvrťroku pokles o 5,8 %. To znamená, že napriek zotavovaniu je stále cítiť dôsledky obmedzení prijatých na spomalenie šírenia nového koronavírusu a ekonomike ešte potrvá, než sa dostane na úroveň spred nástupu pandémie.