Inflácia na Slovensku je najvyššia v celej eurozóne

dnes 16:59 -

Rebríček štátov platiacich eurom ovládlo Slovensko, kde októbrová medziročná inflácia dosiahla 1,6 percenta. O viac ako percento (konkrétne 1,2) sa v rámci eurozóny zvyšovali ceny už len v Holandsku. Naopak, jedenásť krajín Európskej únie vykázalo medziročný pokles cenovej hladiny, teda defláciu. Zároveň išlo o členov eurozóny, kde medziročná miera deflácie dosiahla 0,3 percenta. Najhlbší pokles cien vykázalo Grécko, a to o 2,3 percenta.



Hoci sa česká koruna znehodnocuje výrazne viac ako euro, nemusí to byť aktuálne vyslovene zlá správa. V Českej republike predstavovala inflácia 2,9 percenta.Dôležité je, že je pod trojpercentnou hranicou, teda pod horným mantinelom tolerančného pásma Českej národnej banky vytýčeného pre cielenie inflácie. Znamená to, že vývoj inflácie sa v zásade vyvíja s predpoveďou ČNB, ktorá tak v najbližších mesiacoch nebude mať dôvod meniť súčasné nastavenie nástrojov menovej politiky v podobe svojich úrokových sadzieb.

Aj keď cenová úroveň v Česku stále rastie tretím najvyšším tempom v celej EÚ, Česká národná banka vo svojej aktualizovanej prognóze predpokladá, že inflácia bude v najbližších mesiacoch klesať. Na horizonte menovej politiky (teda na prelome rokov 2021 a 2022) sa má nachádzať na úrovni 2,2, respektíve 2,1 percenta. K výraznejšiemu priblíženiu k dvojpercentnému inflačnému cieľu by ale malo dôjsť už v priebehu prvého štvrťroku budúceho roka. Podobný vývoj by mala zaznamenať aj takzvaná menovopolitická inflácia. „V prípade tohto scenára môže byť menový vývoj českej koruny pomerne zdravý. A to na rozdiel od viacerých krajín EÚ, v ktorých sa platí eurom, kde cenová hladina bude naďalej klesať. Tým pádom v eurozóne bude vývoj cien naďalej dusiť ekonomiku proti jej rastu,“ hodnotí Matej Homola, výkonný riaditeľ medzinárodnej investičnej spoločnosti Goldenburg Group.



Vôbec najrýchlejšie v celej Európskej únii rástli v októbri medziročne spotrebiteľské ceny v Poľsku (o 3,8 percenta) a Maďarsku (o 3 percentá).