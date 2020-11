Koronakríza 2020: Blíži sa koniec roka, mimoriadne hektického

Zdroj: the conversation

Pandémia vážne zmenila naše fungovanie. Ešte len pomaly začíname chápať dlhodobé dôsledky tejto zmeny na blahobyt, dopady na spôsob práce a pre spoločnosť a ekonomiku. Podľa štatistík zverejnených Medzinárodnou organizáciou práce (ILO) v septembri 2020, sa v príjmoch z práce globálne vytratilo 35 biliónov dolárov. Od roku 2019 sa na celom svete odhaduje , že sa škrtlo 17 % pracovného času. Najviac sú postihnutí mladí ľudia a ženy. A mnohí z tých, ktorí sú zamestnaní, pracujú za veľmi odlišných podmienok než doteraz.

Súčasná koronakríza sa čoraz častejšie chápe ako šok, udalosť mimo našu kontrolu, ktorá narušila naše bežné spôsoby práce a života. Tento šok bol pre niekoho vážnejší, pre iného menej. Niektorým ich pracovná náplň prudko rastie, a museli pracovať nepretržite, aby splnili nové požiadavky. Stačí spomenúť zdravotníkov. Iní zrazu museli pracovať z domu a prispôsobiť sa rôznym postupom. V nových podmienkach sa snažia vyvážiť výzvy rodinného života s prácou.

Mnoho ľudí prišlo o prácu keď krachujú celé odvetvia. Niekto, kto veľmi usilovne pracoval na tom, aby sa stal hercom, alebo leteckým inžinierom, alebo majiteľom pohostinstva, nebude chcieť pracovať v inej profesii, odhliadnuc od skutočnosti, že by sa musel preškoliť. V takom prípade nejde len o stratu živobytia, ale aj časti vlastnej identity. To môže mať dramatické následky na to, ako ľudia vnímajú seba a svoje miesto v spoločnosti.

Na rozdiel od predchádzajúcich recesií zaviedli niektoré krajiny režim kurzarbeitu. Skrátený pracovný čas na strane jednej, výpadok príjmu, ktorý hradí štát. na strane druhej. Zamestnávateľ sa za to, že štát prevezme jeho náklady, zaviaže neprepúšťať. Napriek tomu tí, ktorých sa táto schéma týka, často hlásia veľké obavy a neistotu zo straty zamestnania. Vnímaná neistota zamestnania sa považuje za vážny stresujúci faktor ovplyvňujúci duševné a fyzické zdravie, ale aj pracovné nasadenie, či dokonca aj politické postoje.







V prípade straty zamestnania ide o stratu príjmu. Pandémia dostala viac ľudí do chudoby, čo ukazuje zvýšená úroveň spotrebiteľského dlhu a nárast používateľov potravinových bánk. Výsledné finančné napätie a neistota pravdepodobne ešte zvýšia stres z výziev, ktorým ľudia čelia.

Väčšina ľudí má stále svoje zamestnanie, aj keď sa často zmenilo na nepoznanie. Nové pravidlá dodržiavania odstupu spolu s ostatnými odporúčaniami ovplyvňujú interakciu ľudí so zákazníkmi, pacientmi a kolegami v práci. Práca z domu má svoje vlastné výzvy, ako sú napríklad zmeny v komunikácii, technologické ťažkosti, zasahovanie do súkromného života alebo vyššie nároky na samoorganizovanie.

Všetky tieto zmeny si od ľudí vyžadujú veľkú mieru prispôsobenia sa. Pre fungovanie je potrebné vynaložiť ďalšie úsilie, odhodlanie a tvorivosť. Deje sa to na pozadí pandémie, ktorá nás už prinútila prispôsobiť sa nežiaducim životným štýlom so zníženými a zmenenými typmi sociálnych interakcií a zvýšenou starostlivosťou o zdravie.

Z hľadiska stresu možno rôzne typy pracovných zmien, ktoré ľudia zažili a s ktorými sa museli vyrovnať, považovať za mimoriadne požiadavky, ktoré sa dostávajú do už aj tak rušného a narušeného života. Nebuďte teda prekvapení, ak sa do konca roku 2020 budete cítiť vyčerpaní.

Stres, ako vieme z výskumu, má niekoľko vedľajších účinkov súvisiacich s tým, ako komunikujeme s ostatnými. Takže ak vidíme, že ľudia robia viac chýb alebo niekedy pôsobia necivilizovane, musíme to pochopiť v súčasnom kontexte mimoriadnych požiadaviek. Doprajte sebe (a ostatným) oddych. Osoba, ktorá reagovala nepochopiteľne, mohla byť jednoducho vyčerpaná.

Ale tento zvláštny rok môže mať aj iný odkaz. Rok 2020 nám ukázal, že ľudia preukázali neuveriteľnú odolnosť, talent a tvorivosť prispôsobiť sa a zvládnuť dramatické zmeny v práci a živote. Napriek zmenenej sociálnej realite, zákazom cestovania a všetkému ostatnému, si veľa ľudí našlo spôsob, ako si udržať svoje podnikanie, spoločensky komunikovať s kolegami z práce, naplánovať si jednotlivé dni a zvládať pracovné vyťaženie. Keď sa na to pozrieme spätne a pouvažujeme nad dosiahnutými výsledkami v tomto roku, malo by nám to dať istotu a vieru v naše vlastné schopnosti zvládať výzvy.

A aj keď boli naše individuálne cesty cez počas tejto pandémie jedinečné, tento rok sme navigovali tento rok spoločne. Bude to spomienka, ktorú spoločne zdieľame. Takže kto vie, možno vedomosti, ktoré sme tým ako komunita utrpeli, nás môžu zblížiť a prekonať staršie rozdiely. Počas života možno ešte zažijeme takú dramatickú zmenu v živote a možno nie. Ale ak áno, môžeme sa pozrieť späť do roku 2020 a dôverovať svojim skúsenostiam a schopnostiam pri riešení nepredvídaných udalostí.