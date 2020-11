Nezáujem o nákup luxusného tovaru v tomto roku vymazal viac ako šesť rokov rastu

Zdroj: ZH

Takýto pokles podľa agentúry AP „zničí viac ako šesť rokov rastu“. Očakáva sa, že tento sektor vygeneruje za rok 2020 tržby vo výške 256 miliárd dolárov, čo je menej ako v roku 2014 a medziročný pokles oproti vlaňajšku je takmer o 80 miliárd dolárov. Je to prvý pokles v tomto sektore, za čím stoja, podobne ako pre všetky ostatné nezmyselne drahé aktíva, kroky centrálnych bánk po celom svete od roku 2009.

Ale prepad predaja na úrovni 23 % je v skutočnosti nižšia, než 35 %, o ktorých sa hovorilo na začiatku pandémie. Bolo to väčšinou spôsobené oživením v Číne, ktorá generuje asi 33 % všetkého predaja luxusného tovaru. Ďalšie odrazy sú neisté, najmä keď sa globálne vlády chystajú na druhú sériu odstávok. „Vidím veľkú neistotu pre budúci rok, s menšou neistotou dlhodobejšie,“ povedala spoluautorka správy, Claudia D’Arpizio.

Predpovede na rok 2021 hovoria o poklese ziskov v rozmedzí od 10 do 19 %, čo by bol príjemný odpočinok po tohtoročnom prepade, podľa odhadov až o 60 %. Očakáva sa, že polovicu z nich získajú až v roku 2021. Tržby za odevy sa prepadli o 30 % a tržby z obuvi poklesli o 12 % kvôli pandémii a následným blokádam. Predaj šperkov klesol o 15 %, a to aj potom, čo prišlo „tlmené“ oživenie v Ázii.

Analytici očakávajú, že čínski spotrebitelia pokryjú do roku 2025 takmer polovicu všetkého predaja.

D’Arpizio varovala, že niektoré značky môžu skončiť „bez hotovosti“ a budú prinútené k reštrukturalizácii. „Pandémia eliminovala výhovorky pre značky, ktoré nerozumeli trendom, a dala tak zmysel správnemu investovaniu. Čím viac sa bude táto situácia pretrvávať, tým viac riskujeme, že kríza bude trvalá. “