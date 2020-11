Pôžička na Vianoce: Pozor na nepremyslené zadlžovanie sa 

Zdroj: home credit

Blížiace sa vianočné sviatky, ktoré sú tu už o mesiac, bývajú pre rodinné rozpočty najnáročnejším obdobím roka. Nakúpiť darčeky pre všetkých členov rodiny, zabezpečiť množstvo jedla a nápojov, kompletnú vianočnú výzdobu a ďalšie drobnosti znamená veľkú záťaž na peňaženky Slovákov. Tento rok poznačený koronakrízou priniesol so sebou navyše aj znížené príjmy a peniaze na štandardné zabezpečenie Vianoc tak v mnohých domácnostiach chýbajú. Odborníci radia, aby si ľudia dobre premysleli prípadnú pôžičku. Určite nie je rozumné požičiavať si bezhlavo na luxusné veci.

Väčšina ľudí už má skúsenosť s akoukoľvek pôžičkou, ktorá pomáha pri väčších investíciách do nehnuteľností či auta, ale aj v prípade bežných životných situácií ako je výmena notebooku, dosluhujúceho televízora, či kuchynských elektrospotrebičov. Vždy si ale treba dobre zvážiť, kedy je únosné zadlžovať sa a kedy už je to za hranicou vašich možností.

„Ak nemáte dostatok vlastných finančných prostriedkov, je vhodné si dôkladne zvážiť, na čo si chcete požičať a uvedomiť si, že sa takto zaväzujete do budúcnosti. Splátka úveru je totiž záležitosťou spravidla na dlhšie obdobie - aj po sviatkoch, na čo netreba zabúdať,“ pripomína Miroslav Zborovský, zákaznícky ombudsman spoločnosti Home Credit.





Dá sa to robiť aj s rozumom

Aj v tomto náročnom roku, poznačeným pandémiou, si viacerí aspoň občas chcú urobiť drobnú radosť aj mimo Vianoc, napríklad novým mobilom či fitness náramkom alebo darčekom potešiť svojich najbližších. Často na to stačí aj malá pôžička. „Vo všetkých prípadoch by ste ale každopádne mali spĺňať kritériá pre bezpečnú pôžičku. To znamená prepočítať si, kedy si ju môžete dovoliť a kedy radšej hľadať iné cesty pre obstaranie veci. Alebo jednoducho u vecí, ktoré bezpodmienečne nepotrebujete, je vhodné radšej počkať, kým sa vaša finančná situácia nezlepší,“ dopĺňa Miroslav Zborovský.

Pri výbere poskytovateľa úveru myslite na toto:

Aké sú celkové náklady na úver? (žiadajte informáciu, koľko peňazí spolu zaplatíte počas celého obdobia splácania)

(žiadajte informáciu, koľko peňazí spolu zaplatíte počas celého obdobia splácania) Mám konkrétne informácie o všetkých položkách? (sledujte nielen úroky, ale aj to, koľko zaplatíte za predčasné splatenie, aké sú sankcie za omeškanie, odklad platieb, poplatky za zaslanie upomienky a pod.)

(sledujte nielen úroky, ale aj to, koľko zaplatíte za predčasné splatenie, aké sú sankcie za omeškanie, odklad platieb, poplatky za zaslanie upomienky a pod.) R ýchlosť získania peňazí nie je rozhodujúcim kritériom (zodpovedné úverové spoločnosti záujemcov o pôžičku preverujú, nahliadajú do registrov, overujú si schopnosť splácať a insolventným klientom úver neposkytnú)

(zodpovedné úverové spoločnosti záujemcov o pôžičku preverujú, nahliadajú do registrov, overujú si schopnosť splácať a insolventným klientom úver neposkytnú) Rozumiem všetkému v zmluve? (podpisujte len zmluvu, ktorej plne rozumiete, poctivý poskytovateľ vám má všetko vysvetliť)



Treba si sledovať rodinný rozpočet

Pri akejkoľvek pôžičke, ak sa chcete vyhnúť finančným komplikáciám v budúcnosti, je vhodné sledovať si taktiež rodinný rozpočet. Na jednu stranu si napíšete vaše príjmy a na druhú výdavky. Takto prehľadne a jednoducho zistíte svoje reálne možnosti. Ak ste v situácii, že žijete od výplaty k výplate, veľmi ľahko sa môžete dostať do problémov so splácaním. "Dodržiavajte jednoduché pravidlo, kedy by doba užívania predmetu či veci, na ktorú si požičiavate peniaze, mala byť dlhšia ako doba splácania. Nikdy si nepožičiavajte na splácanie iných úverov. Ak máte problém so splácaním, vyhľadajte radšej radu odborníkov, ktorí vám pomôžu trebárs s konsolidáciou pôžičiek. Vyberte si férového poskytovateľa, ktorý by nemal nič skrývať a dokáže poradiť so správnym nastavením pôžičky,“ hovorí zákaznícky ombudsman Home Creditu Miroslav Zborovský.



Čas nákupov

V internetovom prieskume nákupného radcu Heureka vyšlo najavo, že približne tretina opýtaných Slovákov a Čechov na Vianociach najviac nemá rado vymýšľanie a nakupovanie darčekov. Kým v septembri malo nakúpené vianočné darčeky len asi 8 percent opýtaných Slovákov, u Čechov bolo toto číslo výrazne vyššie – takmer jedna pätina opýtaných Čechov je už na Vianoce pripravená. Netreba však zabúdať, že aj strategické vyčkávanie sa niekedy oplatí – november sa už tradične nesie v znamení zliav na Black Friday, ktoré môžu priniesť trpezlivým Slovákom nemalé úspory.

Rozdiely badať aj v popularite online nákupov. Tá v poslednom čase celosvetovo stúpala, aj vďaka bezpečnostným a hygienickým opatreniam. Naši českí susedia prijali výhody internetových obchodov mierne nadšenejšie ako my. Výhradne on-line sa chystá nakupovať niečo menej ako jedna desatina Slovákov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, ale až každý ôsmy opýtaný Čech. Inverzný trend sa dá pozorovať aj pri nákupoch v kamenných obchodoch – až dvakrát viac opýtaných Slovákov ako Čechov sa spolieha výhradne na ne.

Vianočný prieskum Heureky ukázal, že medzi najčastejšie dary patria ponožky, svetre či sviečky. Potvrdili to respondenti oboch národov. Erotické pomôcky pod stromčekom našlo takmer 7 % Slovákov, ale až dvakrát toľko Čechov.