Čínou vedený presun k elektromobilom by mal postupne ukončiť "ropnú éru"

dnes 12:46 -

Postupný presun krajín na čele s Čínou k elektrickým autám by mohol zredukovať rast celosvetového dopytu po rope v nasledujúcom desaťročí zhruba o 70 % a prispieť k postupnému ukončeniu "ropnej éry". Poukázali na to výsledky výskumu ekonomického inštitútu Carbon Tracker zverejnené koncom tohto týždňa.

Podľa inštitútu môže Čína do roku 2030 ušetriť na nákladoch spojených s dovozom ropy 80 miliárd USD (67,44 miliardy eur) ročne, keďže konkurencieschopnosť takzvaných nových energetických vozidiel (NEV) sa stále zvyšuje. Výpočty Carbon Tracker, ktoré zverejnila agentúra Reuters, vychádzajú z "konzervatívneho" scenára Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA). Ten predpokladá, že elektrické vozidlá budú v roku 2030 tvoriť z celkového predaja áut na čínskom trhu 40 % a napríklad na trhu Indie 20 %.

Podľa Carbon Tracker sú náklady na dovoz ropy potrebnej na pohon bežného auta zhruba 10-krát vyššie než náklady na solárne zariadenie potrebné na zabezpečenie pohonu elektromobilu.

Elektrické autá sú kľúčovým komponentom čínskeho úsilia zredukovať skleníkové plyny spôsobujúce otepľovanie planéty a zlepšiť ovzdušie vo veľkomestách. Popri Číne si vysoké ambície v oblasti predaja elektrických vozidiel stanovila do roku 2030 aj ďalšia krajina s vyše miliardou obyvateľov - India.

Čínska vláda síce zatiaľ nestanovila konkrétny termín zákazu výroby a predaja tradičných áut, dopyt po nich však klesá. Ako minulý mesiac uviedla Čínska spoločnosť automobilových inžinierov (China-SAE), nové energetické vozidlá by sa na celkovom predaji áut v Číne mali do piatich rokov podieľať zhruba pätinou, do roku 2030 približne 40 % a v roku 2035 asi polovicou.