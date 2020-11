Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 47. týždni:Tokio 16. novembra - Japonská ekonomika sa po prepade spôsobenom koronakrízou nečakane prudko oživila a v 3. kvartáli rekordne vzrástla. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny za tri mesiace od júla do septembra 2020 medziročne vyskočil o 21,4 % po páde o 28,8 % v predchádzajúcom kvartáli, uviedla kancelária vlády vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali s nárastom len o 18,9 %.Brusel 16. novembra - Maďarsko a Poľsko v pondelok v Bruseli na úrovni veľvyslancov členských krajín pri EÚ zablokovali schválenie dlhodobého rozpočtu Únie na roky 2021 - 2027 vo výške 1,1 bilióna eur a s tým súvisiaci záchranný balík na oživenie európskej ekonomiky po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur. Maďarská a poľská vláda dali týmto najavo svoj nesúhlas s podmienením čerpania finančných prostriedkov EÚ s dodržiavaním zásad právneho štátu.Luxemburg 18. novembra - Inflácia v eurozóne zostala v októbri negatívna tretí mesiac po sebe. Hlavným dôvodom bolo zníženie cien energií. Index spotrebiteľských cien v eurozóne v októbri medziročne klesol o 0,3 % rovnako ako v septembri, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat a potvrdil tak svoj predbežný odhad. V auguste sa index medziročne znížil o 0,2 %. V rovnakom mesiaci vlani dosiahla medziročná miera inflácie 0,7 %.Washington 18. novembra - Uzemnenie Boeingov 737 Max sa približne po 20 mesiacoch končí. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) povolil návrat lietadla do komerčnej prevádzky, podmienkou je balík opráv, medzi ktoré patrí napríklad inštalácia nového softvéru riadenia.

Pri pádoch dvoch lietadiel 737 Max v priebehu piatich mesiacov v Indonézii a Etiópii zomrelo celkovo 346 ľudí. Tieto nešťastia viedli regulátorov po celom svete, aby nariadili uzemnenie týchto strojov, ktoré bolo najdlhšie v dejinách komerčného letectva, spustilo množstvo vyšetrovaní, naštrbilo povesť Boeingu a stiahlo koncern do hlbokej krízy.Washington 19. novembra - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol, a to prvýkrát po štyroch týždňoch poklesu. To signalizuje, že pandémia nového koronavírusu ďalej škodí americkej ekonomike. Informovalo o tom vo štvrtok americké ministerstvo práce. Podľa najnovších údajov sa počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA v týždni do 14. novembra zvýšil o 31.000 na 742.000 z revidovaných 711.000 týždeň predtým.