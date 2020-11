Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 47. týždni:Bratislava 16. novembra – Investícia vo výške jednej miliardy eur do bratislavského závodu Volkswagen Slovakia by mala priniesť 2000 nových pracovných miest. Povedal to v pondelok člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Sebastian Krapoth. Vedenie koncernu v piatok (13.11.) rozhodlo o presune výroby automobilov Škoda Superb a Volkswagen Passat do bratislavského závodu od roku 2023. Tento projekt si vyžiada približne 500 miliónov eur, spolu by mal bratislavský závod preinvestovať v nasledujúcich rokoch približne miliardu eur.Bratislava 19. novembra – Novým prezidentom Finančnej správy (FS) SR sa stane Jiří Žežulka. Rozhodol sa pre neho minister financií Eduard Heger (OĽANO), ktorý to oznámil vo štvrtok na tlačovej konferencii. Vyberal si z troch kandidátov, ktorých odporučila výberová komisia. Ďalšími boli Renáta Bláhová a Peter Pavlovič. Žežulka počas vypočutia získal najväčší počet bodov, má bohaté skúsenosti v oblasti správy daní v ČR, pričom prešiel mnohými funkciami v českej finančnej správe.Bratislava 19. novembra – Stabilné, prípadne nižšie ceny energií by malo v budúcnosti zabezpečiť predĺženie zmlúv s prevádzkovateľmi vodných, fotovoltických či veterných elektrární a súčasné zníženie podpory pre týchto výrobcov. Ďalšou možnosťou je obnovenie zmlúv s výrobcami obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorým sa podpora výroby skončí, samozrejme, za výhodnejších podmienok pre štát. Povedal to vo štvrtok po stretnutí s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris.Bratislava 19. novembra – Parlamentný finančný výbor odobril vo štvrtok vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. Na schôdzu Národnej rady (NR) SR tak putuje bez zmien, uviedol predseda výboru Marián Viskupič (SaS).

Z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky vyplýva, že deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Vláda schválila návrh 14. októbra, ešte ho však musí schváliť parlament, kde môže dôjsť k viacerým úpravám.Bratislava 20. novembra - V októbri tohto roka dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v SR 7,35 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,08 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne vzrástla o 2,41 p. b. Informoval o tom v piatok minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).