Slučka spätnej väzby: Prečo sú všetky čiastočné blokovania odsúdené na neúspech

Po analýze mnohých krajín a viacerých prípadov covidu po celom svete Harris vytvoril príklad jednoduchého cyklu, ktorý vyzerá takto:

Keď klesnú prípady ochorenia, zmierni sa individuálne správanie aj oficiálne pravidlá.

To s niekoľkotýždňovým oneskorením povzbudí ekonomiku.

Umožňuje to však aj návrat vírusu.

Nakoniec rastúci počet nových prípadov vedie k nárastu počtu hospitalizácií s približne dvojtýždňovým oneskorením a to zase vedie k vyšším úmrtiam s ďalším dvojtýždňovým oneskorením.

Hoci sa to zdá byť úplne jednoduché, a zároveň máme aj odpoveď na to, prečo všetky čiastočné budúce blokovania budú odsúdené na neúspech, zatiaľ čo komplexné a dlhodobé blokovanie by zničilo ekonomiku, BofA poznamenáva, že okrem tohto cyklu existujú aj pozitívne a negatívne sekulárne trendy.



Medzi tie pozitívne radí:

Učenie sa praxou. Ľudia časom prídu na to, ako fungovať vo svete COVIDu bez závažných odstávok. K tomu dôjde v priebehu času, keď regióny zaznamenajú nárast vírusu na vlastnej koži.

Superprenášači šíria vírus oveľa viac ako iní, ale vírusom sa pravdepodobne časom infikujú aj oni a prestanú tým byť superprenášačmi.

Liečba sa zlepšuje, úmrtnosť je oveľa nižšia ako na jar.

Chránime zraniteľné osoby. Vírus je oveľa nebezpečnejší pre starých ľudí a ľudí s komorbiditami. Lepšie testovanie, sledovanie a karanténa týchto skupín pomohla znížiť úmrtnosť.





Zároveň existujú aj niektoré negatívne trendy:

Pandemická únava. Ľudí už unavuje tento zvláštny svet spoločenského odstupu a začali viac riskovať. Sú tiež unavení z odstávok a sú čoraz ochotnejší akceptovať zhoršenie verejného zdravia pre otvorenejšiu ekonomiku.

Superprenášači v dave. Trendom je zvýšený výskyt udalostí, kde sa zvyšuje riziko prenosu superprenášačmi, ide hlavne o rôzne protesty, oslavy a stretnutia počas blížiaceho sa sviatočného obdobia.

Chladné počasie. Počas leta bol rast nových prípady čiastočne potlačený outdoorovými aktivitami. Táto možnosť sa postupne vytráca poklesom teplôt.

Slabnúca fiškálna poistka. V mnohých štátoch sa počas prvej vlny koronakrízy mohli miestne orgány spoliehať na veľkorysú fiškálnu pomoc s vedomím, že pracovníci a firmy získajú kompenzáciu za výpadok kvôli COVIDu. Postupne sa ale táto pomoc vytráca, čo si vyžaduje stále ťažšie rozhodnutia.

Ako Harris uzatvára, pribúdajúce prípady už začínajú meniť správanie a to začína mať dopad na ekonomiku. Vzhľadom na cirkulárny charakter vzťahu medzi covidom a ekonomikou už existujú náznaky spomalenia rastu, najmä v Európe, kde nové prípady dosiahli vrchol.

To, čo bude nasledovať, závisí vo veľkej miere od toho, čo sa stane v nasledujúcich mesiacoch. Možno očakávať, že spomalením ekonomického rastu sa centrálne banky rozhodnú pridať ešte viac monetárnych stimulov, či už v podobe masívnejších nákupov, alebo úpravou úrokových sadzieb.