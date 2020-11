Rebríček 500 najväčších firiem strednej a východnej Európy ovládli automobilky

dnes 14:16 -

Päťsto najväčších firiem v regióne strednej a východnej Európy (SEE) dokázalo za vlaňajšok zvýšiť kumulatívne tržby medziročne o 5,5 % na 740 miliárd eur. V rebríčku, ktorý zostavila nadnárodná poisťovacia skupina Coface, mali najpočetnejšie zastúpenie firmy z automotive sektora a dopravy. Za nimi nasledujú firmy z ropného a plynárenského priemyslu a top trojku uzatvára sektor nešpecifikovaného obchodu. Slovensko má v rebríčku 35 firiem s kumulovanými tržbami 51,6 miliardy eur, najvyššie je bratislavský Volkswagen na piatom mieste.

Post najväčšej firmy podľa tržieb v regióne si v TOP 500 udržala poľská rafinérska a ťažobná spoločnosť PKN Orlen. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa jej tržby zvýšili o 1,4 % na 26,12 miliardy eur. Druhé miesto patrí českej automobilke Škoda Auto s tržbami 18,07 miliardy eur, čo je medziročne zlepšenie o 10,2 %, a trojku uzatvára maďarská nadnárodná ropná a plynárenská spoločnosť MOL s tržbami 15,9 miliardy eur. Pred Volksvagen Slovakia sa dostala ešte spoločnosť Jeronimo Martins Polska.

"Celkovo sa TOP 500 firmám z regiónu zvýšili tržby spolu o 5,5 % na 740 miliárd eur. Až 373 spoločnostiam kótovaných na burze, čo je 74,6 % z celkového počtu firiem v rebríčku, sa tržby zvýšili, kým 25,4 % firiem v rebríčku pocítilo pokles. Priemerný obrat najväčších firiem sa zvýšil na 1,48 miliardy eur, čo je nárast v porovnaní s 1,396 miliardami eur v roku 2018," spresnil riaditeľ Coface pre Slovensko a Českú republiku Ján Čarný.

Pokiaľ ide o geografické zastúpenie firiem v rebríčku, najpočetnejšie zastúpenie majú aj tento rok poľské firmy. Ich celkové tržby vzrástli o 6,6 % a dosiahli spolu 283,7 miliardy eur, no počet zástupcov sa znížil o 12 zo 175 na 163. Druhé miesto patrí Českej republike s celkovým počtom 78 zástupcov, čo zodpovedá kumulovaným tržbám 115,4 miliardy eur. Maďarsko kleslo na tretie miesto, no kumulatívne tržby jeho firiem však stúpli viac ako regionálny priemer, a to o 6,3 %.

Coface vydáva rebríček už dvanástykrát. Rebríček porovnáva najväčšie firmy podľa tržieb za rok 2019 z Poľska, Maďarska, Česka, Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Rumunska a Bulharska. Kritériom je, aby ich ročné tržby dosiahli aspoň 300 miliónov eur, nepôsobili vo finančnom sektore, ako bankovníctvo, poisťovníctvo či lízing a zverejňovali svoje údaje. Kým v predchádzajúcom roku boli potrebné na umiestnenie v rebríčku tržby vo výške aspoň 479 miliónov eur, na vstup do tohtoročného rebríčka bolo potrebné dosiahnuť tržby za rok 2019 vo výške aspoň 509 miliónov eur.