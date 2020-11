The Economist: Dve podstatné zmeny, pre ktoré by ste mali zvážiť hodnotové investovanie

Zdroj: the economist

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:31 -

Minulý týždeň si investori mohli na chvíľku dovoliť ignorovať superstars akciového trhu, ako sú Amazon alebo Alibaba. Správy o možnej vakcíne a zotavení zrazu posunuli pestrú zmes firiem postávajúcich doteraz v pozadí. Dlho trvalo, než došlo na ich vzostup.

Hodnotové akcie sú zvyčajne firmy v ťažkých sektoroch s aktívami a ďalším majetkom. Majú za sebou šialenú dekádu, v ktorej zaostávali za americkým akciovým trhom o viac ako 90 percentuálnych bodov. Následkom bola kríza dôvery zo strany niektorých správcov fondov, ktorí si kládli otázku, či ich šablóna na hodnotenie firiem v digitálnej ére ešte funguje. Zdá sa, že obavy sú na mieste. Túto schému je potrebné poupraviť tak, aby reflektovalo ekonomiku, v ktorej majú väčšiu váhu nehmotný majetok a externality, píše denník The Economist.

Toto presvedčenie má svoje korene v 30. a 40. rokoch minulého storočia. Benjamin Graham vtedy tvrdil, že investori musia vyskočiť z obdobia pred rokom 1914, kedy kapitálovým trhom dominovali dlhopisy železničných spoločností a obchodovanie na báze neverejných informácií. Namiesto toho navrhoval vedecký prístup, spočívajúci vo vyhodnocovaní súvah firiem a vyhľadávanie zle ohodnotených akcií. Tieto myšlienky spopularizoval a aktualizoval jeho žiak Warren Buffett, zatiaľ čo sa ekonomika koncom 20. storočia presúvala smerom k producentom spotrebného tovaru a financiám.

Dnes sú ukazovatele hodnoty zaintegrované v počítačoch, ktoré organizujú hon na "faktory" zvyšujúce návratnosť. Problémom je, že hodnotové investovanie máva chabé výsledky. Ak ste si pred desiatimi rokmi kúpili hodnotové akcie za 1 USD, dnes by dosiahli na 2,50 USD, lenže akciový trh ako celok by mal hodnotu 3,45 USD a 4,65 bez hodnotových akcií. Tvrdo zaostávala aj Buffettova Berkshire Hathaway. Tá sa síce snažila o modernizáciu, lenže hodnotové investovanie často vytvára spätne hľadiace portfóliá a Berkshire tak vo výsledku do veľkej miery nástup technológií premeškala. Obchodný model odvetví správy aktív je pod tlakom a pod paľbou je teraz aj jedna z jeho najstálejších filozofií.





Hodnotoví investori môžu tvrdiť, že sa stali obeťou bubliny na akciovom trhu a že čas im nakoniec dá za pravdu. Hodnotovým stratégiám sa naposledy nedarilo v rokoch 1998-2000 pred krachom dot-com bubliny. Akciové trhy dnes naozaj vyzerajú draho. Spolu s tým ale v ekonomike prebiehajú dve hlbšie zmeny, s ktorými sa hodnotová schéma stále vyrovnáva len ťažko.

Prvou zmenou je nárast nehmotných aktív, ktoré teraz predstavujú viac ako tretinu všetkého amerického podnikateľského investovania. Reč je o dátach alebo výskume. Firmy považujú tieto náklady skôr za výdavky než za investície, ktoré vytvárajú aktíva. Niektorí sofistikovaní inštitucionálni investori sa pokúšajú o isté očistenie, ale stále je jednoduché zle odhadnúť, koľko firmy reinvestujú, a do akej miery je ich schopnosť silných reinvestícií s vysokou úrovňou návratnosti dôležitá pre ich dlhodobú výkonnosť.

Druhou zmenou je narastajúci význam externalít, teda nákladov, za ktoré sú firmy zodpovedné, ale nechcú ich platiť. Hodnotová doktrína dnes naznačuje, že by ste sa mali mať pozície v automobilových a ropných firmách. Vyhliadky týchto firiem sa ale odvíjajú od možnej záťaže plynúce z ich uhlíkovej stopy, čo je náklad, ktorý sa môže zvyšovať s prísnejšími pravidlami pre emisie a stále rozšírenejšími daňami z uhlíka.

Úskalia hodnotového investovania a skepsa sú rovnako relevantné ako kedysi, obzvlášť vzhľadom k tomu, ako našľahane trhy vyzerajú. Mnoho investorov je ale len na začiatku úvah o tom, ako zabezpečiť vyhodnocovanie nehmotných aktív a externalít spoločností. Úloha je to prácna, ak sa jej ale zhostíte správne, mohol by manažment aktív získať novú vzpruhu a mohol by pomôcť zabezpečiť, že kapitál bude alokovaný efektívne.

Mark Hulbert, zakladateľ Hulbert Financial Digest, verí, že určitý nádych hodnotových akcií by mohol prísť čoskoro, konkrétne s nástupom Joea Bidena do prezidentskej funkcie. Historicky totiž prvých 100 dní mandátu nového šéfa Bieleho domu sprevádzal práve rast cien hodnotových akcií. Analytici sú presvedčení, že nadvýkonnosť hodnotových titulov je v čase príchodu nového prezidenta daná neistotou ohľadom smeru jeho politiky. Dôkazom má byť okrem iného to, že pri znovuzvolení prezidenta k tomuto vývoju zvyčajne nedochádza.

Graham v 30. a 40. rokoch minulého storočia opísal, ako staré investičné štruktúry už vyšli z módy. Nadišiel čas na ďalší upgrade.