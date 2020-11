Uzemnenie Boeingov 737 Max sa po 20 mesiacoch končí

dnes 14:01 -

Pri pádoch dvoch lietadiel 737 Max v priebehu piatich mesiacov v Indonézii a Etiópii zomrelo celkovo 346 ľudí. Tieto nešťastia viedli regulátorov po celom svete, aby nariadili uzemnenie týchto strojov, ktoré bolo najdlhšie v dejinách komerčného letectva, spustilo množstvo vyšetrovaní, naštrbilo povesť Boeingu a stiahlo koncern do hlbokej krízy.

Odhaduje sa, že problémy strojov 737 Max, ktoré boli najlepšie predávanými komerčnými lietadlami Boeingu, stáli americký koncern 20 miliárd USD (16,83 miliardy eur).

Napríklad aerolínie American Airlines počítali s tým, že FAA povolí návrat strojov do komerčnej prevádzky, a plánujú ich opäť využívať od 29. decembra. Southwest Airlines, ktoré majú najväčšiu letku týchto strojov, neplánujú ich návrat do 2. kvartála 2021.

Návrat do prevádzky, samozrejme, musia po nezávislých posudkoch schváliť aj ďalšie letecké regulačné úrady v Európe, Brazílii alebo Číne.