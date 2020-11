Dve veci, ktoré pomáhajú jüanu stať sa globálnou menou

Zdroj: CNBC

Čína má sadzbu jüanu pod prísnou kontrolou. Na rozdiel od iných hlavných mien, ako je americký dolár alebo japonský jen, ktoré majú pohyblivý výmenný kurz a sú určované trhovými silami prostredníctvom ponuky a dopytu. Zahraničný jüan, s ktorým sa obchoduje mimo pevninskú Čínu, najmä v Hongkongu a Singapure, je síce ovplyvnený dopytom a ponukou, ale tento objem je pomerne malý.

Za čínskym tlakom na internacionalizáciu jüanu treba vidieť dve veci. Prostriedky prúdiace do krajiny a uvoľnenie pravidiel, ktoré obmedzujú pohyb meny do zahraničia. Tvrdí to CG Lai, výkonný riaditeľ BNP Paribas China. Ako uviedol, Čína v rokoch 2010 až 2015 zmiernila obchodné obmedzenia okolo jüanu. Vysvetlil, že s finančnými prostriedkami, ktoré teraz prúdia do Číny, bude mať centrálna banka krajiny „flexibilitu, ktorá umožní renminbi ísť von“. "Pretože ak naozaj chcete vytvoriť internacionalizačnú kampaň renminbi, jednou z najväčších vecí je likvidita," dodal Lai.

Čína v roku 2015 znehodnotila svoju menu v snahe pomôcť vývozcom, keď zápasila so slabnúcou ekonomikou a divokými výkyvmi na akciovom trhu. Lacnejšia mena robí vývoz krajiny lacnejším a konkurencieschopnejším. Peking následne tvrdo zakročil a zastavil odliv kapitálu z Číny.

Keďže pandémia koronavírusu bola v Číne od marca väčšinou pod kontrolou, ale ohnisko sa rýchlo šírilo po celom svete, tvorcovia politiky v júli uviedli, že centrálna banka neplánuje ďalšie stimuly.

Zatiaľ čo iné významné centrálne banky vrátane znížili úrokové sadzby takmer na nulu, Čínska ľudová banka bola relatívne zdržanlivá. Potenciálne príležitosti na relatívne vyššie výnosy ako také zaznamenali väčší tok zahraničného kapitálu do čínskych investičných aktív.

To, že Čína dokázala dostať pandémiu pod kontrolu, bolo podľa Laia „mimoriadne dôležité“, pretože to umožnilo centrálnej banke udržiavať relatívne vyššiu úrokovú sadzbu. "Oživenie prišlo pre čínsku menovú politiku v porovnaní s ostatnými krajinami v oveľa normálnejšej fáze, čo znamená, že táto krajina je teraz schopná presadzovať internacionalizáciu jüanu," uviedol Lai a dodal, že pokiaľ budú do Číny naďalej prúdiť finančné prostriedky, bude mať Peking väčšie šance na zvýšenie využitia jüanu v zahraničí.

Podľa investorov je jüan v súčasnosti dostatočne atraktívny a očakáva sa jeho posilnenie v dôsledku prílevu kapitálu, hospodárskeho rastu a platobnej bilancie.