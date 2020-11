Ďalšia potenciálna vakcína proti COVID-19 má podľa testov vysokú účinnosť

dnes 14:16 -

Klinické štúdie ďalšej potenciálnej vakcíny proti novému koronavírusu ukázali nečakane dobré výsledky. Americká farmaceutická firma Moderna oznámila, že jej experimentálna vakcína má viac než 90-percentnú účinnosť. Trhy reagovali na správu posilnením.

Podľa Moderny výsledky neskorej fázy klinických testov ukázali, že jej vakcína dokáže zabrániť vzniku ochorenia COVID-19 a z tohto pohľadu má 94,5-percentnú účinnosť. Minulý pondelok (9. 11.) uviedli americký koncern Pfizer a nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech, že ich vakcína má 90-percentnú účinnosť.

Futures na americké akcie sa po správe posilnili, keď futures na Dow Jones stúpli o 500 bodov alebo 1,7 %. Výrazne v pozitívnom pásme sa tesne popoludní nachádzali aj európske trhy. Kľúčový nemecký index Dax sa o 13.26 h SEČ nachádzal v pluse o 1,16 %, hlavný francúzsky index CAC 40 o 2,28 %, taliansky FTSE MIB o 2,27 %, španielsky IBEX 35 o 3,78 % a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx o 1,64 %.

V Spojených štátoch by mohli byť ešte v decembri schválené dve vakcíny na núdzové použitie, pričom k dispozícii by mohlo byť do konca roka 60 miliónov dávok. Na budúci rok by americká vláda mala mať k dispozícii vyše 1 miliardu dávok vakcín len od Pfizeru a Moderny.

"Budeme mať vakcínu, ktorá môže zastaviť COVID-19," povedal prezident firmy Moderna Stephen Hoge.