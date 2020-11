Japonský index Nikkei 225 uzavrel na 29-ročnom maxime

dnes 9:46 -

Kľúčový tokijský index Nikkei 225 si v pondelok pripísal 2,05 % a uzavrel na 25.906,93 bodu. To je jeho najvyššia zatváracia cena od januára 1991. Širší index Topix stúpol o 1,68 % na 1731,81 bodu.

Japonská ekonomika v 3. kvartáli medziročne vyskočila o 21,4 % po prepade o 28,8 % v predchádzajúcich troch mesiacoch a dostala sa z recesie.

Náladu na trhu tiež podporili údaje z Číny, ktoré ukázali, že priemyselná produkcia v októbri stúpla viac, než sa očakávalo a rast maloobchodných tržieb sa zrýchlil. To signalizuje akceleráciu zotavovania druhej najväčšej svetovej ekonomiky.

Akcie Nissanu vyskočili o 5,44 % a Japan Airlines až o 5,56 %. Akcie Honda Motor vzrástli o 4,84 %, Mitsubishi UFJ Financial Group o 3,84 % a Nippon Steel o 3,01 %. Naopak, akcie firmy Nintendo klesli o 1,19 % a akcie Olympusu o 0,97 %.