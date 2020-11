Británia uvažuje o zákaze predaja nových áut so spaľovacím motorom od roku 2030

Zdroj: TASR

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

dnes 9:46 -

Vo februári Johnson ohlásil, že by sa v rámci ochrany klímy mali prestať predávať nové autá s dieselovými a benzínovými motormi od roku 2035. Predtým sa ako o najneskoršom termíne zákazu predaja áut so spaľovacími motormi hovorilo o roku 2040. Kritici však poukazovali na to, že Británia by v takom prípade nesplnila svoj cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Vláda navyše vkladá veľké nádeje do výroby elektromobilov v Británii.