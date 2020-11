Inflácia prvýkrát tento rok zrýchlila, najmä pre potraviny

dnes 11:16 -

Dynamika medziročného rastu spotrebiteľských cien na Slovensku sa v októbri prvýkrát v priebehu tohto roka zrýchlila, a to z 1,4 % na 1,6 %. Aktuálne čísla zverejnil tento týždeň Štatistický úrad. Dôvody októbrového zrýchlenia je potrebné hľadať najmä v cenách potravín, čiastočne aj v cenách pohonných hmôt, priblížil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

"Naopak, dopytová inflácia sa ďalej spomaľovala, keď sa postupne zvoľňuje zdražovanie cien trhových služieb, pravdepodobne aj pod vplyvom uvoľnenia mzdových tlakov v ekonomike," priblížil.

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v októbri v priemere vzrástli o 0,4 %. Dlhodobý trend zmierňovania ich rastu sa tak zastavil a medziročná inflácia potravín sa v októbri opäť vrátila k rastu, keď zrýchlila z 0,1 % na 1 %.

Eurové ceny ropy na svetových trhoch aj v októbri ďalej mierne klesali, zlacňovanie cien pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach však už nepokračovalo. Ich ceny v priemere naopak vzrástli o 1,4 %. “Predpokladáme, že októbrové jemne zdraženie cien benzínov a nafty by mohlo mať len dočasne trvanie, dramatický pokles ich cien v nasledujúcich mesiacoch však takisto neočakávame,” doplnil Koršňák.

Očakáva, že medziročná inflácia by sa mohla do konca roka držať blízko 1,5 %. “V úvode budúceho roka by sme však predsa len mohli pozorovať jej ďalšie spomalenie smerom k 1 %, a to najmä v dôsledku mierneho zlacnenia niektorých regulovaných cien energií na bývanie (teplo, plyn), ako aj vyprchania silného bázického efektu pri cenách elektriny," avizoval analytik.

V budúcom roku by k zmierňovaniu inflácie mali prispievať slabnúce dopytové tlaky v ekonomike, vyplývajúce aj z očakávaného pomalšieho rastu miezd. Opačným smerom by malo podľa Koršňáka pôsobiť vyprchávanie efektu lacnej ropy, postupný návrat cien potravín k rastu, ale aj zvýšenie daní z cigariet a tabaku. "I vďaka tomu by medziročná inflácia mala zaznamenať svoje minimá okolo 1 % už v úvode roka a smerom k záveru roka by sa pomaly mohla zotavovať naspäť smerom k úrovni 2 %," dodal.