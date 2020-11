Vakcína oživila finančné trhy. Týždeň vo svete 

Zdroj: across

Finančné trhy na hojdačke

Účinná vakcína je dobrým prísľubom pre zvládnutie pandémie. Slovensko má z nej predkontraktovaných 2,44 mil. kusov cez schému Európskej únie. Aktíva, ktoré doteraz trpeli na vývoj vo svete, sa „prebrali k životu“. Od pondelka vzrástla ropa o 8,1 % a investori stávkujú na obnovu svetovej mobility. Akcie európskych hotelierov a cestovného ruchu sa vyšplhali k hranici 7 %. Akcie amerických leteckých spoločností poskočili o takmer 11 %. Európsky index Eurostox 50 vzrástol o viac ako 7 percentuálnych bodov. Na opačnej strane spektra sa ocitli „bezpečné prístavy“, ku ktorým sa investori uchyľovali v posledných mesiacoch. Zlato pokleslo o -4 %, 30-ročné dlhopisy USA o -4,5 %. Index volatility VIX, ktorý je negatívne korelovaný s akciovým trhom, klesol o -13,3 %. Stratu zaznamenali aj technologickí giganti, ktorým sa v čase pandémie nadštandardne darilo – Nasdaq100, -1,6 %. Streamovacie služby ako napríklad Zoom prepadli o -16,8 % a domáca zábava spoločnosti Netfix o -4,5 %.

Aktíva s pozitívnou reakciou (zdroj: Bloomberg)

Aktíva s negatívnou reakciou (zdroj: Bloomberg)

Čínska príležitosť

Začiatkom týždňa čínski zákonodarcovia predstavili nový protimonopolný návrh zákona. Akcie čínskych gigantov Alibaba a Tencent následne poklesli o 10 %. Protimonopolný návrh má zvýšiť konkurenciu a viac regulovať sektor internetového predaja a služieb. Ide o pravidlá, ktoré majú zamedziť cenovej diskriminácii voči zákazníkom a podporiť hospodársku súťaž. Spomínané platformy diskriminovali partnerov, ktorí nemali podpísané exkluzívne zmluvy, a naopak, uprednostňovali tých, ktorí ich mali. Protimonopolný návrh hovorí o povinnom zbere osobných údajov klientov. Akcie čínskych gigantov na to prirodzene reagujú poklesom, pretože im to zvyšuje náklady na implementáciu a znižuje marže. Naopak, z dlhodobého hľadiska je to prospešné pre zvýšenie konkurencie v rámci sektora a pre ochranu spotrebiteľov.

Vývoj akcií spoločnosti Alibaba vs. Tencent (zdroj: Bloomberg)

Deflácia opäť na obzore

Nový týždeň prinesie výsledky čínskej priemyselnej produkcie. Očakáva sa mierna stagnácia na 6,5 % vs. 6,9 % (minulý výsledok). V utorok budú zverejnené maloobchodné tržby z USA, ktoré naznačia silu spotrebiteľského dopytu. V stredu uvidíme výsledky inflácie z eurozóny. Očakáva sa mierna deflácia na úrovni -0,3 %.



