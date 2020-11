Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 12,6 %

dnes 11:46 -

Spresnené tempo rastu ekonomiky menového bloku bolo o niečo miernejšie ako 12,7 % pri rýchlom odhade.

V celej Európskej únii (EÚ) sa hrubý domáci produkt (HDP) na sezónne upravenej báze v 3. štvrťroku zvýšil medzikvartálne o 11,6 % namiesto o 12,1 %, ako naznačil predbežný odhad.

V oboch blokoch to však bol najstrmší medzikvartálny rast HDP od začiatku záznamov v roku 1995.

V medziročnom porovnaní sa sezónne upravený HDP v období júl-september 2020 znížil o 4,4 % v eurozóne a o 4,3 % v EÚ. To bol oveľa menší pokles ako v 2. štvrťroku, keď sa v euroregióne prepadol o 14,8 % a celej Únii o 13,9 %.

Na ilustráciu HDP Spojených štátov sa v 3. štvrťroku 2020 zvýšil medzikvartálne o 7,4 % (po poklese o 9 % v 2. štvrťroku ) a medziročne klesol o 2,9 % (po znížení o 9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch).

Eurostat uviedol tiež, že zamestnanosť v oboch blokoch sa v 3. štvrťroku medzikvartálne zvýšila zhodne o 0,9 %. Aj v tomto prípade to bol najstrmší rast od začiatku údajov v roku 1995.

V 2. štvrťroku 2020 sa zamestnanosť v euroregióne medzikvartálne znížila o 2,9 %, v EÚ o 2,7 %.

V medziročnom porovnaní zamestnanosť v eurozóne v sledovanom období klesla o 0,2 % a v EÚ o 1,8 %.