Čaká nás znovuotvorenie do Vianoc?

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:49 -

Európske krajiny dnes zápasia s druhou vlnou koronavírusu. Výsledkom je, že Nemecko a Francúzsko, dve najväčšie ekonomiky eurozóny zaviedli blokovania na celonárodnej úrovni. Rovnako aj mnoho ďalších krajín sprísnilo svoje opatrenia na ochranu svojich zdravotných systémov.

„Vzhľadom na obrovské množstvo hospodárskych a sociálnych aktivít v mesiaci december, je nevyhnutné vedieť, dokedy budú platné súčasné opatrenia,“ povedal David Mackie, ekonóm JPMorgan. Nemecké blokovanie má trvať do konca novembra, vo Francúzsku majú súčasné obmedzenia trvať do 1. decembra a vo Veľkej Británii sa má najnovšia výluka skončiť 2. decembra.

„Odstávky by sa mali zmierniť začiatkom decembra, čo umožní výrazné oživenie hospodárskej a sociálnej aktivity pred sviatočným obdobím. To, či dôjde alebo nedôjde k ďalšiemu zablokovaniu Európy v prvých mesiacoch budúceho roka, sa ešte len ukáže. Závisí to od kandidátov na vývoj vakcíny. Ale zatiaľ sa urobilo dosť na zvrátenie infekcií,“ dodal Mackie.

Analytici JPMorgan si preštudovali najnovšie údaje o mobilite v Európe a porovnali ich s tým, čo sa udialo počas prvej vlny pandémie. Banka dospela k záveru, že v Nemecku, Španielsku a Spojenom kráľovstve počet mobilít klesol natoľko, že vírus by šíril zvládnuteľnou rýchlosťou.

JPMorgan ďalej argumentoval tým, že v Írskej republike, v Holandsku a na Slovensku, kde sa v súčasnej druhej vlne sprísnili obmedzenia skôr, počet nových prípadov za posledný týždeň klesol. „Tieto skúsenosti naznačujú, že obmedzenia zavedené v celej Európe v posledných týždňoch budú stačiť na opätovné získanie kontroly nad vírusom, aspoň zatiaľ," uviedol Mackie.