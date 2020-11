Štát kontra hi-tech: Čo je to ekonomika inteligentných peňazí

Zdroj: Fintech Blueprint

Doterajší priebeh amerických volieb len pripomenul krehkosť politického riadenia a posilnil hodnotu bezpečného prístavu. Keď sa starý svet zakolíše, nový sa zdá v porovnaní s ním bezpečnejší. Cena Bitcoinu vzrástla na viac ako 15 000 dolárov, čím sa znovu prelomila hranica trhovej kapitalizácie vo výške 250 miliárd dolárov. To je suma, aká sa dá porovnať s peňažnou zásobou v mnohých krajinách, ako je Poľsko, Belgicko alebo Rakúsko.



Možno k tomu prispel aj toľko diskutovaný krok zo strany platobného nástroja PayPal, ktorý konečne zahrnul Bitcoin do svojich menových možností. PayPal sa pripája k 25 miliónom obchodníkov a 350 miliónom používateľov. Umožnenie nákupu a predaja komodity pomocou dôveryhodnej spoločnosti tretej strany je ale niečo úplne iné, než používanie meny na účely hospodárskej činnosti.

Vezmime si štruktúru platobného priemyslu. Kartová sieť poskytuje platobnú infraštruktúru v tom zmysle, že umožňuje pohyb peňazí v jej sieti uzlov. Tieto uzly majú finančnú alebo ekonomickú povahu a hovoria jazykom peňazí - banky, vydavatelia kariet, stránky elektronického obchodu, terminály predajných miest, regulačné orgány atď. V sieti dokážete poslať aj nejakú správu, ale predovšetkým je to finančný nástroj prepojený so suverénnou fiat menou. Hodnota pre akcionára v sieti je tvorená miernym poplatkom, ktorý inkasujete pri všetkých transakciách. Preto je vašou motiváciou maximalizovať podiel na všetkých transakciách rozšírením siete po celom svete a do všetkých technologických oblastí. Vďaka širokej škále sa vaša sieť pre účastníkov zlepší. Začnete hovoriť o „sieti sietí“ a nakupovať startupy za 5 miliárd dolárov. Ide o prirodzene sa vyskytujúci monopol, tak ako napríklad Facebook a Google.





PayPal je úroveň vyššie, je to zmysluplná časť malého podnikania. Môžete hovoriť o spracovaní platieb a platobných bránach a predajných miestach, ale všeobecne na týchto moderných platobných spoločnostiach je pekné to, ako sa dokážu do rôznych vecí a stávajú sa súčasťou moderného sveta. Väčšina z nich stále jazdí na „koľajniciach“ Visa alebo Marstercard a všetci uprednostňujú finančný nástroj štátom vydávaných peňazí. Ich hodnota vzniká agregáciou stopy spotrebiteľa alebo obchodníka a poskytnutím spôsobu, akým môžu ekonomické aktivity prúdiť v nových vzoroch.

V mnohých projektoch je to postavené inak, ide o kombináciu finančnej inštitúcie, technologickej poradenskej firmy a blockchainovej spoločnosti. To je už diskusia na tému digitálne meny centrálnych bánk (CBDC). Kým veľkoobchodné CBDC, ktoré do veľkej miery posilňujú a optimalizujú úlohu bankových inštitúcií vo vzťahu k orgánu pre správu peňazí centrálnej banky, tie maloobchodné by obišli banky a dostali by sa priamo do peňaženiek spotrebiteľov. Prvá možnosť je o efektívnosti a vzájomnej distribúcii nákladov v odvetví. Druhá je viac transformačná a analogickejšia k vlastníctvu Bitcoinu a jeho použitia na transakcie.





Diskusia sa krúti okolo samotnej sieti. Väčšinou sa týka softvérového protokolu ako účtovnej knihy. Kde sú vlastne informácie uložené? Kto k nim má prístup? Kto ich spracúva? V predchádzajúcom svete kópiu informácií uchovávali dátové centrá a servery prevádzkované niektorou firmou (napr. Visa alebo poskytovateľ cloudových služieb, ako je Google / AWS) a spúšťajú softvér, ktorý transakciu realizuje. V súčasnom svete je blockchain sám osebe súborom veľkého množstva duplikátov súboru údajov, ktoré uchováva každý z účastníkov siete. V prípade programovateľných blockchainov sú účastníkmi siete tiež všetci, každý, kto vytvára softvérové ​​programy, ktoré sa potom synchronizujú v celom systéme.

Kľúčovou súčasťou podpory CBDC je zabezpečenie toho, aby táto sieť fungovala a odrážala požiadavky centrálnej banky alebo iných zložiek. To je, presne to, na čo sa väčšina účastníkov odvetvia v skutočnosti zameriava. Vezmime si Čínu a jej digitálny jüan. Do vývoja sa zapojilo viac ako 20 spoločností a aj na uvedenie na trh, pričom preferované sú štátne banky. Štát rozdával občanom zadarmo peniaze v podobe novej meny, aby dokázal životaschopnosť tohto konceptu. Áno, môžeme diskutovať o softvérovej architektúre, centralizácii a pokuse zvrhnúť dolár z trónu. Ale tá najdôležitejšia časť je, obranný postoj voči WeChat a Alipay.





Digitálny jüan sú peniaze aj keď sú umiestnené v peňaženke telefónu. Je to iba finančný nástroj. Ak sa tieto peniaze prenášajú medzi účastníkmi siete, zosúlaďujú sa finančné údaje s údajmi na serveroch ústrednej vlády. Finančné inštitúcie si aj naďalej vedú účty v centrálnych bankách. Mohli by ste zabudovať zdaňovanie priamo do tokov spotrebiteľských transakcií alebo nasadiť základný garantovaný príjem alebo ľahko rozdistribuovať hotovostnú pomoc v boji proti koronavírusu. Ale stále je to „iba“ nástroj. Len nedávno malo prebehnúť najväčšie IPO na svete, Ant Financial je fantastický príbeh o inováciách, pokroku v globálnych technológiách a platbách a o digitálnom raste čínskeho malého podnikania. Čínske úrady ale zasiahli a donútia spoločnosť, aby vrátila peniaze investorom. Možno to bola vina najbohatšieho súkromného podnikateľa v krajine (čisté imanie 50 miliárd dolárov), možno Jack Ma nedostatočne sledoval stranícku líniu ohľadom regulácie.

Alebo to bolo možno inak. Keď sa krajina pokúša zaviesť národné digitálne peniaze, treba sa postaviť proti najväčšiemu digitálnemu obchodu, v ktorom musia byť tieto peniaze použité. Pripomíname, že spoločnosť Ant otvorila svoju platformu pre mnoho tretích strán z oblasti bankovníctva, správy majetku a poisťovníctva, aby sa mohla stať nestranným distribútorom (pričom berie distribučné poplatky). Ak sa čínska vláda snaží uzavrieť hospodársku súťaž v súvislosti s jej digitálnym jüanom, odstránenie stablecoinov a iných peňažných ekvivalentov s cieľom rozšíriť svoje národné riešenie, bude prvoradé. Je to jasný signál pre spoločnosti ako je Tencent a Ant.





Zaujímavé na ponuke peňazí nie sú peniaze, ale to, čo s nimi môžete robiť. Ak sa vrátime k diskusii o kartových sieťach a platobných procesoroch, zistíme, že programovateľný reťazec je schopný začleniť do svojho softvérového balíka brány a obchodnú logiku, ktoré boli predtým mimo siete. Namiesto pridania služby PayPal na server Visa môžete spustiť všetok potrebný softvér z blockchainu.

Spoločnosť Ant Financial uspela agregáciou 80 miliónov obchodníkov na svojom platobnom nástroji, PayPal uspel spojením 25 miliónov obchodníkov po celom webe. Apple uspel udržaním podielu ekonomických transakcií naprieč mobilnými aplikáciami, za ktorými stál. Dôležité nie sú iba peniaze, ale to, čo s nimi ľudia urobia. A čo s nimi robia, je kreativita a bezplatná výmena tovarov a služieb.

Projekty CBDC si dnes kladú otázku, ako bude vyzerať peňažný tok. Bitcoin už dal odpoveď na túto otázku. Náročnejšia otázka je, ako by mala vyzerať ekonomika spojená s CBDC? Ako budú vyzerať obchodníci a aplikácie, ktoré akceptujú digitálnu menu? V akom ekonomickom prostredí sa budú pohybovať? V prípade, že výpočtová technika bude čoraz viac na blockchainoch, naznačuje to, že CBDC by nemali prichádzať iba s predinštalovanými národnými peniazmi, ale aj s predinštalovanými aplikáciami na použitie týchto peňazí. Platobná možnosť sa prijme, iba ak je užitočná a ak je použiteľné pre zmysluplnú časť ľudskej hospodárskej činnosti. Chceli by ste radšej hodnotu uchovávať, alebo ju vytvárať?