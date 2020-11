EÚ a Británia pravdepodobne nedosiahnu do 15. novembra dohodu o obchode

dnes 12:01 -

Veľvyslanci 27 členských štátov EÚ v Bruseli tak nedostanú aktualizované informácie o rokovaniach na stredajšom pravidelnom stretnutí, ale až 18. novembra, naznačil vysokopostavený diplomat z EÚ, ktorý nechcel byť menovaný.

Ďalšie zdroje z bloku zároveň potvrdili, že obe strany sa snažia o dosiahnutie dohody a očakávajú, že v polovici budúceho týždňa by mali prísť vyjednávači s dohodnutým textom, pokiaľ rokovania neskolabujú alebo nedôjde k prelomu už skôr.

"Skutočný hraničný termín je koniec budúceho týždňa," uviedol jeden z diplomatov EÚ, ktorý sleduje rokovania o brexite.

Obaja európski diplomati povedali, že program rokovaní je možné aktualizovať na poslednú chvíľu, ak by smerovali k prelomu alebo kolapsu.

Aj zdroj z Británie potvrdil, že rozhovory vyjednávacích tímov v Londýne by mali trvať do konca tohto týždňa.