O dotáciu na NKKC zabojuje s projektom v Petržalke aj J&T Real Estate

"NKKC je projekt, aký sa stavia raz za generáciu. Vďaka umiestneniu v novej časti centra Bratislavy v blízkosti významných kultúrnych inštitúcií a v priamom kontakte s Dunajom získa medzinárodný význam," uviedol predseda predstavenstva JTRE Peter Korbačka. Ako ideálne miesto pre NKKC označuje developer vo svojom zámere hlavné námestie budúcej petržalskej štvrte Nové Lido, priamo oproti novej budove Slovenského národného divadla. Rozšírenie moderného centra Bratislavy na obe strany Dunaja a ich prepojenie promenádnym mostom umožní podľa JTRE vytvoriť kultúrnu os od Starého Mesta s jeho galériami, múzeami, koncertnými sálami a divadlami až do Petržalky.



Koncept NKKC v Novom Lide vytvoril slovenský ateliér Compass vedený architektom Jurajom Benetinom. Autori návrhu chcú napríklad využiť strechu ako pobytovú terasu s pódiom a amfiteátrom s výhľadom na dominanty Bratislavy. Prevádzka v centre má byť organizovaná v jednej hlavnej a dvoch menších sálach, ktoré sa dajú rozdeliť a sú prístupné až troma samostatnými vchodmi zvonka. "Vybavenie dopĺňa hotel, potrebný pre všetky druhy významných akcií, ktorý je situovaný zo strany bulváru a priamo prepojený s kultúrnym a kongresovým centrom," spresnil developer.



Veľká sála má mať kapacitu 5000 stojacich a sediacich divákov na koncerte, 3000 sediacich návštevníkov kongresu, konferencie alebo koncertu klasickej hudby. "Môže byť rozdelená na dve, tri až štyri samostatné sály pre podujatia od 500 do 1500 účastníkov. K dispozícii sú aj ďalšie dve sály pre maximálne 200 a 500 návštevníkov a viaceré seminárne miestnosti," uviedol JTRE. V projekt počíta aj s požiadavkou na menšie výstavné plochy. Deklaruje, že pôjde o zelený projekt v súlade s okolím. Výhodou má byť aj to, že plánovaná nová štvrť ponúkne rýchle dopravné spojenia. Projekt počíta aj s vybudovaním prístavu osobnej rekreačnej lodnej dopravy na Dunaji. "Pre objekt celospoločenského významu podporený z verejných zdrojov jednoznačne vyhlásime medzinárodnú architektonickú súťaž," podotkol výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.



O NKKC v posledných mesiacoch už vyjadril záujem developer Immocap Group, ktorý na bratislavskom Trnavskom mýte, na mieste súčasného Domu odborov chce vybudovať svoj investičný projekt Nový Istropolis. O štátnu dotáciu chce zabojovať aj spoločnosť Incheba, ktorá predstavila svoj projekt multifunkčného centra.