Bisnode: Daňové raje stále lákajú, počet slovenských firiem v nich počas krízy narástol

dnes 11:19

„Aj napriek kríze sa ukázalo, že mnohé firmy majú o presun sídla do daňovo výhodnejších krajín neustále záujem. Medzikvartálne ich počet stúpol o 30,“ uviedla Petra Štěpánová, analytička Bisnode.

Najaktívnejší boli v posledných troch mesiacoch majitelia firiem, ktorí sa rozhodli svoje spoločnosti presídliť do Spojených štátov Amerických. „Za Atlantickým oceánom evidujeme aktuálne 1 373 spoločností so slovenským majiteľom, pričom ich počet od leta stúpol o 32, od začiatku roka je však nárast výraznejší (+ 145 firiem). Práve v USA pritom počet našich spoločností rastie síce pomalším tempom, avšak rast je kontinuálny. Či, a akým tempom, bude rast pokračovať aj naďalej. Bude to závisieť aj od nového amerického prezidenta,“ priblížila Petra Štěpánová. Dodala, že prírastky v počte nových sídiel spoločností zaznamenali aj Lotyšsko (+ 12) a Panama (+ 9).



Žiadna zo zvyšných sledovaných krajín však nezaznamenala výrazný, respektíve akýkoľvek nárast. „Situáciu, že by zopár krajín výrazne poskočilo a ostatné stagnovali, či skôr klesali, vnímame posledné mesiace. Súvisieť to môže s opatreniami, ktoré zaviedla Európska únia voči daňovým rajom, avšak aj s medializáciou negatívnych informácií týkajúcich sa únikov dát z daňových rajov."

Pokles zaznamenali najmä štáty ako Cyprus (- 7), Spojené arabské emiráty (- 5) a Seychely (- 3). „Cyprus klesá už dlhodobo, aktuálne tam sídli 1 008 slovenských podnikov. Ide pritom o najnižšie číslo za posledné štyri roky. Aj napriek tomu je Cyprus stále obľúbený, no predpokladáme, že počet bude klesať aj naďalej. Pokles pri Seycheloch, kde sa aktuálne nachádza 320 našich firiem, vnímame v dôsledku opätovného zaradenia krajiny na zoznam nespolupracujúcich krajín v rámci Európskej únie,“ dodala Petra Štěpánová.

Majitelia spoločností majú v daňových rajoch uložené takmer 10,5 miliardy eur, pričom základný kapitál od začiatku roka mierne poklesol.



Počet slovenských spoločností so sídlom v daňových rajoch v 3Q 2020