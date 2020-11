Prezidentské voľby v USA: Presuňte sa v rámci 2. a 3. piliera, situácia nahráva investovaniu do akciových fondov,

Zdroj: OVB

Keď sa pozrieme na prvé reakcie finančných trhov, sú vyslovene pozitívne. Americké akcie majú za sebou najlepší týždeň od apríla 2020, kedy po mesačnom prepade od konca februára do konca marca v dôsledku šoku z 1. vlny koronavírusu prišiel opätovný rast. Dokonca sme na finančnom trhu USA videli najoptimistickejší vývoj v povolebnom týždni od roku 1932. Konkrétne to znamená, že všetky dôležité indexy výrazne narástli. Index S&P 500 vzrástol len za štvrtok 5.11. o 1,9 percenta, Index Dow Jones o dve percentá a Nasdaq Composite o 2,6 percenta. Za celý volebný týždeň predstavoval prírastok S&P 500 až osem percent a Nasdaq deväť percent. Európske finančné trhy reagovali podobne. Eurostoxx 600 si pripísal počas volebného týždňa vyše 5 percent, nemecký DAX vyše tri percentá.

Výhľad do budúcna vyzerá podobne optimisticky. Indikuje to aj tzv. indexu strachu VIX. Ten z hodnoty 37 spadol až na 26. Index VIX sa typicky využíva ako ochrana investícií pred možnými prudkými výkyvmi trhov. Výrazný prepad je ďalším prejavom uvoľnenia obáv investorov z výsledku volieb.

Trhy sa tešia, že Biden nebude mať väčšinu v Senáte

Trhy sa tešia, že Biden nebude mať väčšinu v Senáte

Trhy prijali ako fakt, že pri víťazstve Bidena nebudú mať demokrati väčšinu v Senáte. Z tejto konštelácie sa trhy vyslovene tešia. Jediné, čoho sa obávajú, je totiž kombinácia Bidena s demokratickou väčšinou v Senáte. V takej konštelácii by bol Biden schopný rýchlo presadiť obávané zvýšenie korporátnych daní, reformovať zdravotníctvo, čo by bolo spojené s reguláciou cien liekov (a teda znižovaním dnešných ziskových marží). Biden by tiež zaviedol daň z finančných transakcií a veľmi rýchlo aj striktné klimatické zákony. Väčšina v senáte je však nepravdepodobná a trhy to prijali s uspokojením. Aj preto v reakcii na vývoj sčítavania hlasov indexy silno rástli.





Každopádne, od Bidena sa očakáva, že schváli nový balík stimulov pre ekonomiku a bude od prvého dňa aktívnejšie riešiť pandémiu. Pôjde teda európskou cestou s intenzívnejším trasovaním a testovaním ľudí v kontakte s pozitívnymi ľuďmi a vyžadovaním dôslednej karantény. Otvorené je, do akej miery dokáže presadiť lokálny lockdown v ohniskách nákazy. Biden bude chcieť rozšíriť zdravotnú starostlivosť, čiže zaistiť dostupné zdravotné poistenie pre každého. Pritvrdiť chce aj v aktivitách proti klimatickej zmene. Bude sa snažiť obmedziť podporu ťažby ropy a zemného plynu, či už z klasických hlbinných zdrojov alebo z ropných bridlíc a podporiť zelené zdroje energie. Ďalšou témou bude zvyšovanie daní pre bohatých. Všetky tieto zmeny bude veľmi ťažké presadiť, ak Biden nebude mať väčšinu v Senáte, hornej komore amerického parlamentu. Americkej ekonomike a finančným trhom má pomôcť aj predpokladané zmiernenie obchodného tlaku na Čínu a výrazné zlepšenie vzťahov medzi USA a EÚ, ktoré Biden pravdepodobne prinesie.

Je reakcia trhov predčasná?

Je reakcia trhov predčasná?

Je samozrejme možné, že výrazný rast indexov v očakávaní hladkého odovzdania moci v USA je predčasný. Trump využije všetky možnosti spochybňovať voľby vrátane prepočítavania hlasov a súdnych prieťahov vo všetkých štátoch s tesnými výsledkami. Bude podporovať davy svojich priaznivcov, aby protestovali na uliciach. Ak spočítanie hlasov neprinesie čoskoro jasný výsledok, hrozí všeobecné spochybnenie volieb a veľmi tvrdý dvojmesačný právny boj o Biely dom. Obavy a neistota sa pokojne môžu premietnuť do kolísavosti či až poklesov na finančných trhoch až do momentu, kedy príde definitívny výsledok.





Po voľbách typicky nasleduje rast trhov

Aktuálna reakcia trhov sa zatiaľ nelíši od reakcie po posledných deviatich amerických prezidentských voľbách. Bez ohľadu na to, či bol víťazom demokrat alebo republikán, trhy zažili v prvom roku vládnutia vždy silný rast, v priemere o viac ako 25 %. Pravdepodobnosť rastu trhov je teda dnes rovnako vysoká, veľa však závisí aj od ďalšieho vplyvu koronakrízy na ekonomiku a finančné trhy. Ak sa pozrieme na reakciu trhov okolo dátumu volieb, tiež vidíme jasné podobnosti s minulosťou. Napríklad v roku 2008 index S&P 500 deň pred voľbami vyrástol o štyri percentá a nasledujúci deň spadol o päť percent. Je to veľmi podobné vývoju z uplynulých dní, keď S&P 500 stratil 5,7 percenta a následne silno rástol. Nemenej zaujímavý je aj pohľad na priemernú ročnú výkonnosť indexu S&P 500 z obdobia vlád demokratov a republikánov. Tu až prekvapivo lepšiu výkonnosť dosahoval trh za vlád demokratov – až 13,3 percenta oproti republikánom – 7,7 percenta. Výsledok však ovplyvňuje hospodársky cyklus, vrátane kríz, pre ktoré sa nedá vždy jednoznačne preukázať spojenie so politickou orientáciou danej vlády.

Posledných päť prezidentských volieb nevyvolávalo extrémne trhové reakcie, výraznou výnimkou je len prvý triumf Baracka Obamu v roku 2008. V tom čase index S&P 500 klesol prvé dva dni po voľbách o 10 percent, aj keď je potrebné poznamenať, že tieto voľby sa konali uprostred finančnej krízy, keď boli trhy obzvlášť nestabilné. Trumpovo víťazstvo pred štyrmi rokmi tiež vyvolalo extrémnu reakciu trhu, keďže bolo veľmi prekvapivé. Futures Dow sa prepadli o 1 000 bodov, po ktorom nasledoval ešte väčší prepad pred ďalším otvorením trhu. Ale po tomto počiatočnom šialenstve sa index S&P 500 v povolebný deň znížil iba o 1,1 percenta a v nasledujúcich dňoch pokračoval vo všeobecnom vzostupnom trende.





Prerozdelenie portfólia: akcie áno, dlhopisy nie

Výsledok volieb jasne nahráva podielovým fondom a investorom, ktorí investujú do akcií. Keďže globálne vládne dlhopisy zostanú pod tlakom, čiže ich výnos do splatnosti sa udrží na historicky nízkej úrovni 0,91 %, investori sa budú ešte viac upínať k akciám. To je dobrá správa pre všetkých, ktorí akcie dnes vlastnia – či už priamo alebo v podielových fondoch.

„Ak pravidelne investujete, ste na tom veľmi dobre. Vaše nakúpené podiely pravdepodobne budú spolu s celým trhom rásť na hodnote. Vo svojom portfóliu nemusíte nič meniť. Jedinou výnimkou sú dlhopisy. Ak máte časť úspor v podielových fondoch, ktoré investujú do vládnych dlhopisov, je na zváženie, či ich nepresuniete čím skôr do rastových podielových fondov. Tie totiž pravdepodobne aj naďalej budú rásť výrazne rýchlejšie ako dlhopisové fondy. Keď je základný výnos dlhopisov blízky nule, tak výnos dlhopisových fondov je tiež blízky nule. Čiže vaše úspory sa v dlhopisových fondoch nielen nezhodnocujú, ale strácajú na hodnote, lebo zarobia menej ako je inflácia,“ odporúča Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

V 2. a 3. pilieri sa treba presunúť do rastového fondu

Pri sporení v 2. aj 3. pilieri platí, že by úspory mali smerovať do rastových fondov, ktoré väčšinu portfólia investujú do akcií – to však platí v menšej miere pre ľudí, ktorí majú výrazne konzervatívny pohľad na riziko. Ďalšou výnimkou sú ľudia, ktorým ostáva do odchodu na dôchodok 10 a menej rokov. V tomto prípade je treba postupne začať skonzervatívňovať portfólio, t.j. presúvať postupne, po malých častiach úspory do konzervatívnych nástrojov. V 2. pilieri sa o túto zmenu stará samotný správca, keďže takto je nastavené sporenie zo zákona. Žiaľ, pri 2. pilieri platí, že vyše 71 % sporiteľov má peniaze v dlhopisových, konzervatívnych garantovaných fondoch aj desaťročia pred odchodom na dôchodok. To je obrovská chyba, pretože tieto sú dlhodobo výrazne menej výkonné. Ich dlhodobé zhodnotenie dosahuje v priemere 0,7 %, zatiaľ čo pri rastových fondoch sú to 3-4 %. „Ak ste mladý človek a máte v 2. pilieri úspory 100 %-ne v konzervatívnom garantovanom fonde, je treba ich čím skôr presunúť do rastového fondu. To isté platí aj pre 3. pilier - aj tu by ste mali presunúť svoje úspory do akciového alebo indexového fondu," radí Marián Búlik.





Aj napriek súčasným ťažkostiam bude svetová ekonomika oživovať, a s ňou porastú aj finančné trhy. Tie hlavné indexy sú aj počas koronakrízy ťahané IT sektorom, ktorý profituje z on-line nákupov a z väčšej potreby technológií pre prácu na diaľku. K tomu sa pridali paralelné sektory ako on-line zábava, herný priemysel, ale aj farmaceutický sektor. Ako ukazuje história, rastový trend po voľbách je typický a dlhodobý rast akciových trhov je faktom, overeným vyše 100-ročnou históriou moderných finančných trhov.