Americké voľby: Výhra Bidena oslabí dolár, zlato by malo vzrásť o 5 %

Investovanie do zlata sa za posledné roky stalo pritom dostupnejšie aj pre menej solventných klientov, teda si ho môžu dovoliť nielen veľkí investori. „Investovanie do zlata je v súčasnosti už také jednoduché ako napríklad investovanie do fondov. Na zlato si môžete sporiť pravidelne od 25 eur mesačne, stačí sa rozhodnúť koľko gramov zlata by ste chceli kúpiť a koľko eur si na to budete mesačne odkladať. Investori nekupujú investičné zlato kvôli rýchlemu zbohatnutiu, ale kvôli dlhodobej ochrane majetku pred znehodnotením. Peniaze totiž časom strácajú svoju hodnotu a môže za to inflácia, ktorá znižuje hodnotu peňazí v čase. Zlato si naopak svoju hodnotu v čase uchováva,“ povedala Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk.V prípade zlata je dôležité tiež rozlišovať, či ide o sporenie do fyzického zlata alebo do „papierového“ zlata cez ETF - indexové fondy. Fyzické zlato je výhodnejšie, po nasporení je možné ho mať odložené doma a kedykoľvek k dispozícii, papierové sú len „čísla“ na účte. Zlato je vysoko likvidné a preto je možné ho veľmi rýchlo a pohodlne speňažiť kdekoľvek vo svete. Výkup investičného zlata realizuje množstvo spoločností, ale ideálne je, ak sa nakúpi v spoločnosti, ktorá garantuje aj jeho spätný výkup.