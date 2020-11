Zisk SoftBank Group v 1. polroku vzrástol takmer o 350 %

dnes 10:31 -

Čistý zisk za 6 mesiacov od apríla do septembra 2020 stúpol o 346,7 % na 1,88 bilióna JPY (15,33 miliardy eur) zo 421,6 miliardy JPY v rovnakom období pred rokom. Motorom rastu boli predovšetkým výnosy jej investičných fondov Vision Funds, ktoré prekonali 2 bilióny JPY.

Skupina však nepredložila celoročnú prognózu, keďže "pre množstvo nepredvídateľných faktorov sa ťažko predpovedajú konsolidované výsledky".

V minulom fiškálnom roku (do 31. marca 2020) skupina zaznamenala čistú stratu takmer 9 miliárd USD (7,58 miliardy eur), v 1. kvartáli prebiehajúceho roka sa však rýchlo vrátila do čiernych čísel.

Zakladateľ SoftBank Masayoshi Son transformoval pôvodne telekomunikačnú spoločnosť na investičný a technologický koncern, ktorý prostredníctvom svojich investičných fondov Vision Funds vlastní akcie veľkých technologických firiem, ale aj rýchlo rastúcich startupov.

(1 EUR = 122,66 JPY; 1 EUR = 1,1870 USD)