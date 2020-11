EÚ by mala clá na americké produkty za spor Airbus/Boeing zaviesť budúci týždeň

dnes 19:46 -

Európska únia zavedie dovozné clá na produkty z USA za nezákonné dotácie Washingtonu pre výrobcu lietadiel Boeing pravdepodobne na budúci týždeň. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na európske diplomatické zdroje.

Väčšina z členských štátov EÚ podporila zavedenie ciel na americké produkty v celkovej výške 4 miliardy USD (3,37 miliardy eur). To je hodnota, ktorú Bruselu schválila Svetová obchodná organizácia (WTO). Clá by sa mali okrem samotných lietadiel a komponentov týkať aj agroproduktov, ako ovocie, oriešky či pomarančový džús, niektorých liehovín, ako aj produktov z ďalších oblastí. Clá by sa podľa zdrojov z EÚ mali zaviesť po schôdzke ministrov obchodu EÚ, ktorá sa uskutoční v pondelok 9. novembra.

"Očakávam, že clá budú zavedené v utorok alebo v stredu na budúci týždeň," povedal jeden z európskych diplomatov.

WTO už minulý rok odobrila Washingtonu dovozné clá na európske výrobky za nezákonné dotácie pre Airbus. Tie povolila v hodnote 7,5 miliardy USD, čo Američania ihneď využili. Odvetné clá zo strany EÚ však podľa USA "nemajú právny základ" a ak k nim Brusel pristúpi, "budú reagovať".

Európska únia mohla clá zaviesť už koncom októbra, počkala však do konania sa prezidentských volieb v USA, aby neovplyvnila ich priebeh. Európska komisia oznámila, že momentálne sa proces finalizuje a EÚ je pripravená urobiť odvetný krok v prípade, že nedôjde s Američanmi k dohode. Jej súčasťou by malo byť zrušenie ciel na európske produkty.

Uvalenie ďalších dovozných ciel zo strany EÚ by ťažko zasiahlo najmä amerických producentov liehovín. Ako povedal prezident Rady amerických výrobcov liehovín Chris Swonger, už predchádzajúce európske odvetné clá viedli k poklesu vývozu americkej whisky do EÚ o 41 %. Ďalšie sankčné clá by mali na tento priemysel zničujúci účinok, dodal Swonger.