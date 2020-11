Výsledok prezidentských volieb čakajú prekážky. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Najlepší týždeň od apríla

Prezidentské voľby sa konali 3. novembra a výsledky mali byť známe na druhý deň ráno. Ani po troch dňoch čakania ich stále nepoznáme. Joe Biden však vyhral v kľúčových štátoch – Michigan a Wisconsin. Sľubne to pre neho vyzerá aj v Nevade a Arizone. Dokonca sa dostal do mierneho vedenia aj v štáte Gorgia, v ktorom, ak utŕži víťazstvo, bude definitívne prezidentom. Potrebuje na to 270 voliteľov. Trumpova šanca na obrat sa scvrkáva, čo ho viedlo k záveru, že demokrati zmanipulovali voľby. Tvrdil, že jeho tím právnikov urobí všetky možné právne kroky. Napriek jeho rozhorčeniu začínajú trhy započítavať výsledky. Akciové indexy narástli o 7 % za posledný týždeň. Ide tak o najsilnejší týždenný rast od apríla tohto roka.

Mapa doterajších výsledkov prezidentských volieb v USA

Najväčšie IPO bolo zastavené

Spoločnosť Ant Group je jedným z najväčších poskytovateľov finančných služieb v Číne a patrí medzi rýchlo rastúce finančno-technologické spoločnosti. Ich platobná brána Alipay je nesmierne populárna a cez nákupy na portáli Alibaba obsluhuje obrovskú masu čínskych občanov. Spoločnosť Ant Group, ktorú založil Jack Ma – zakladateľ Alibaba Group – sa mala dostať na burzu v Šanghaji a Honkongu 5. novembra. Išlo by tak o najväčšiu emisiu verejne obchodovaných akcií v doterajšej histórii. Odhadovalo sa, že sa spoločnosti podarí získať kapitál od investorov na úrovni 34 mld. USD. Všetko sa však zmenilo dva dni pred spustením emisie. Čínske regulačné orgány pozastavili IPO z dôvodu, že mikropôžičky, ktoré klienti Ant Group využívajú pri svojich nákupoch, musia mať zo strany spoločnosti vyššie zabezpečenie. Jack Ma bol „na koberčeku“ u regulátorov, aby firma viac zohľadňovala kreditné riziko jednotlivých klientov. Je otázne, do akej miery ide o odvetu komunistického režimu, pretože Jack Ma sa týždeň pred tým vyjadril, že čínske regulačné orgány len brzdia pokrok a inovácie.

Týždeň uvoľnenia

Posledné dni boli pre finančné trhy plné zaujímavých a dôležitých udalostí. Od prezidentských volieb cez zasadnutie centrálnych bánk až po zhoršujúcu sa pandemickú situáciu. Zdá sa, že v novom týždni príde k miernemu uvoľneniu. Makroekonomický kalendár je chudobný na udalosti, ktoré by mohli zahýbať trhom. Pozornosť sa tak sústredí na konsekvencie z výsledkov volieb a pandemickú situáciu vo svete.



Prečítajte si: Chcete viac zarábať? Myslite na privátne spoločnosti