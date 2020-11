Zruší sa oslobodenie od DPH na zásielky z tretích krajín

dnes 11:46 -

Od 1. júla budúceho roka dôjde k zásadným zmenám pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty (DPH) pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Po novom sa zruší oslobodenie od dane pri dovoze malých zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú vo štvrtok schválil parlament.

Zámerom novely je do zákona prebrať eurosmernicu, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa DPH pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku. "Platná právna úprava sa vzhľadom na rýchly nárast elektronického obchodu, a teda aj nárast predaja tovaru na diaľku, dodávaného tak z jedného členského štátu do druhého, ako aj z tretích území alebo tretích krajín na územie Európskej únie (EÚ) ukázala ako nedostatočná," konštatuje Ministerstvo financií (MF) SR. Nejednotným postupom členských štátov z hľadiska uplatňovania DPH dochádza podľa ministerstva k vytváraniu zbytočnej bariéry, ktorá bráni plynulému pohybu tovaru v rámci vnútorného trhu a efektívnemu výberu DPH. "Harmonizácia a spresnenie pravidiel pri týchto transakciách zvyšuje stav právnej istoty, čo možno považovať za pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie," uvádza MF SR.

Novinkou je, že sa zruší oslobodenie od DPH na zásielky malej hodnoty do 22 eur dovážané z krajín, ktoré nepatria do EÚ. Ide o tovary, ktoré sú napríklad objednávané cez e-shopy v tretích krajinách a následne sú dopravované do EÚ. "Toto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo nej," konštatuje MF SR v predkladacej správe k novele zákona.

Návrh zákona prináša i ďalšie zmeny. Významnou súčasťou nových opatrení je súbor pravidiel a povinností pri dodaní tovaru prostredníctvom elektronických platforiem, posilnia sa tiež nástroje a opatrenia pre výber dane pri cezhraničných obchodoch. Právna norma by mala pomôcť aj samotným podnikateľom. "Navrhovaná právna úprava pozitívne ovplyvní podnikateľské prostredie z dôvodu zníženia administratívnej záťaže platiteľov dane, respektíve zdaniteľných osôb, ktoré sa rozhodnú uplatňovať niektorú z osobitných úprav," priblížilo MF SR.

Zmena legislatívy týkajúcej sa opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v prípadoch, keď dodávateľovi nie je úplne alebo čiastočne zaplatené za dodaný tovar alebo službu, umožní platiteľom dane znížiť základ dane o sumu nevymožiteľnej pohľadávky. "Platitelia dane tak nebudú znášať stratu z odvedenia DPH, ktorá im nebola uhradená v prípade platobnej neschopnosti ich odberateľov," doplnil rezort financií.