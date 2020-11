Rekreačné poukazy sa zdaňovať nebudú, dohodla sa koaličná rada

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 12:46 -

Spoločná správa z výborov Národnej rady (NR) SR k návrhu zákona o dani z príjmov zahŕňa aj pozmeňujúci návrh, podľa ktorého by už príspevok na rekreáciu nemal byť oslobodený od zdanenia. Návrh zákona však bol v stredu presunutý až na ďalšiu schôdzu parlamentu. "Bol som zásadne proti, lebo cestovnému ruchu chceme pomáhať," reagoval Doležal na navrhovanú úpravu. Pri rekreačných poukazoch tak podľa jeho slov zostane v platnosti súčasný stav, nezníži sa ani ich hodnota.

Tejto zmene sa bránila Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), podľa nej by to poškodilo cestovný ruch a klesol by počet domácich turistov. Kriticky sa k nej postavila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ).

V stredu sa zároveň podľa Doležala podarilo na zasadnutí vlády zrušiť "archaickú vyhlášku", ktorá sa týkala administratívno-byrokratickej záťaže pre hotelierov. "To bola vyhláška, ktorá určovala, koľko máte mať vešiakov v skrini, aby ste mali tri hviezdičky, štyri hviezdička a podobne," skonštatoval Doležal. Týmto podľa neho vychádzajú v ústrety najmä hotelierom a svojím spôsobom sa liberalizuje tento trh na Slovensku.