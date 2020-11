Fiškálne šialenstvo: Prasknutie matky všetkých bublín pocítime na celom svete

Zdroj: stephenlendman

Foto: Getty images

dnes 0:14 -

Bývalý biznismen a politik David Stockman upozornil na niekoľko extrémov. Napríklad, že spoločnosť Amazon, ktorá pred rokom 1994 neexistovala, dnes tvorí 43 % indexu spotrebiteľov S&P 500. Alebo, že takmer dve tretiny trhu zatiaľ tento rok nedosahujú dobré výsledky a každá piata akcií stratila 50 % alebo viac zo svojho historického maxima. Päť najväčších akcií v indexe S&P 500 má kombinovanú trhovú kapitalizáciu, ktorá sa rovná hodnote najmenších 389 akcií. Apple, Amazon, Microsoft a Google majú spoločnú trhovú hodnotu viac ako 6 biliónov dolárov, čo je viac ako HDP ktorejkoľvek krajiny sveta, okrem USA a Číny. Tesla sa stala deviatou najväčšou akciou v USA, hoci má len jednu dvadsatinu tržieb Walmartu. Všetky tieto uvedené skutočnosti dávajú výrazu surrealizmus úplne nový rozmer.

Ak by niektorý scenárista z Hollywoodu predstavil takýto scenár producentovi, bol by prijatý ako sci-fi alebo odmietnutý ako príliš nereálny. Kto by niečomu takému uveril?





Za týchto podmienok nie je možné investovať rozumne, pretože na trhoch dominuje špekulatívny prebytok. Hazardné hry nahradili zdravé investovanie. A bez ohľadu na to, kto ďalej povedie USA z Bieleho domu, alebo z Kongresu, nič sa v nastolenom trende nezmení. Bude to pravdepodobne ešte horšie, až kým nenastane nevyhnutný deň zúčtovania.

„Ako by sa mohol index S&P 500 obchodovať na najvyššom násobku za posledných 70 rokov, keď sa tempo rastu korporátnych výnosov už viac ako dve desaťročia prepadáva?" pýta sa Stockman. „Nedávna hodnota indexu S&P dosiahla 36,8 násobok PE, niečo, čo S&P 500 ešte nikdy doteraz nevidel. Forward PE je teraz nad rekordne vysokou úrovňou dosiahnutou počas dot-com šialenstva na konci 90-tych rokov."

V kalendárnom roku 2020 došlo k prepadu firemných výnosov. Sú o 23 % nižšie ako počas vrcholu v roku 2019.

Trhové ocenenia sú zatiaľ na úrovniach, ktoré naznačujú dvojciferný rast výnosov v budúcnosti, a to aj napriek dôkazom naznačujúcim zdĺhavú hospodársku depresiu, masovú nezamestnanosť a znížené výdavky firiem aj spotrebiteľov. Žijeme vo svete, čo bolo kedysi nepredstaviteľné, ale dnes sa to deje v reálnom čase.



Len v roku 2020 nalial Fed na Wall Street viac ako 9 biliónov dolárov do rúk nemenovaných obchodníkov, ktorí ich použili na prebujnené špekulácie. V čase bezprecedentného hospodárskeho kolapsu z týchto peňazí tí, ktorí ich najviac potrebujú, nedostali nič. Americká centrálna banka už dávno upustila od svojho mandátu stabilizovať ekonomiku, vyhladiť hospodársky cyklus, udržiavať zdravý udržateľný rast, vytvárať cenovú stabilitu, kontrolovať infláciu a pracovať na zlepšeniach pre všetkých.







„Predstavitelia finančného kapitalizmu mali ďalekosiahly cieľ, nič iné ako vytvoriť svetový systém finančnej kontroly v súkromných rukách, schopný dominovať politickému systému každej krajiny a ekonomike sveta ako celku. Tento systém mali feudalisticky riadiť centrálne banky sveta, ktoré postupovali vo vzájomnej zhode, prostredníctvom tajných dohôd, ku ktorým sa dospelo na častých súkromných stretnutiach a konferenciách," píše historik Carroll Quigley vo svojej knihe s názvom „Tragédia a nádej.“

Pod vedením veľkých bánk z Wall Street sa posunuli bližšie k absolútnej globálnej kontrole peňazí, úverov a dlhov, aby ovládli ekonomiky, politiku, obchod. Bývalý riaditeľ Bank of England Josiah Stamp k tomu povedal: „Bankovníctvo bolo počaté pre neprávosť a bolo zrodené v hriechu. Bankári vlastnia Zem. Ak im ju vezmete, ale ponecháte im moc vytvárať peniaze, švihnutím prútika vytvoria dostatok vkladov, aby si ju mohli znova kúpiť. Vezmite im túto možnosť a všetok majetok zmizne, a aj oni by mali zmiznúť. Vzniklo by lepšie miesto pre život. Ale ak chcete zostať otrokmi bankárov a platiť náklady za svoje vlastné otroctvo, nechajte ich ďalej vytvárať peniaze."

Výrok o tom, že peniaze sú koreňom všetkého zla, nechávajú najdôležitejšie veci nevysvetlené. Peňažná sila v súkromných rukách, moc ich vytvárať a ovládať, prevyšuje všetky ostatné sily. Najmä v rukách veľkých bánk na Wall Street, kde kontrolujú hodnotu, ponuku a dostupnosť peňazí. Ľahko získané peniaze, manipulácia s trhom, deregulácia, neuvážené špekulácie, kontraproduktívne opravy, neudržateľný dlh a zlý úmysel. To všetko nás dotlačí k ekonomickému kolapsu. V tejto lige sú zisky privatizované, straty socializované. Život bežného človeka je obetovaný pre Wall Street.

Fed nesie plnú zodpovednosť za vytvorenie matky všetkých trhových bublín. Nič ale netrvá večne, bubliny vždy prasknú. Je to len otázka času. Ako sa hovorí, čím sú väčšie, tým ťažšie padajú. Veľký tresk, ako bude tento, zarezonuje po celom svete.





Známy investor Jeremy Grantham sa preslávil svojimi vedeckými a triezvymi trhovými hodnoteniami. Dokázal správne predpovedať koniec japonskej pozemkovej a trhovej bubliny, šialenstvo dot.com, nadhodnotené bývanie v USA a finančný prebytok, ktorý spôsobil zlyhanie amerického trhu v rokoch 2008 - 2009. Na základe vyčerpávajúceho výskumu vysvetlil, že bubliny nakoniec vždy prasknú. „Žijeme vo svete investovania s priemernou reverziou.“ Cena akcie sa bude v priebehu času pohybovať na priemernej cene. Všetky bubliny sa vrátia k svojmu strednému oceneniu, neexistujú žiadne výnimky. Podľa neho táto kolosálna bublina na americkom akciovom trhu praskne za niekoľko týždňov alebo mesiacov. Samozrejme, načasovanie je nepresné. Dnešná bublina „sa nepodobá nijakej inej,“ vysvetlil. „Je to rally bez precedensu, najrýchlejšia v tejto dobe vôbec a jediná v historických knihách, ktorá sa deje na pozadí nepopierateľných ekonomických problémov."

Ak chcete zistiť, kedy môže dôjsť k špičkovému oceneniu, hľadajte podľa neho príznaky „šialeného“ správania sa. Jedným zo znakov šialenstva je neskorá rally s rýchlym nárastom cien. Alebo rast záujmu o spoločnosti zaoberajúce sa špeciálnymi akvizíciami (SPAC). „To sú tie, ktoré hovoria, dajte mi svoje peniaze a verte mi, že s nimi urobím niečo užitočné. Je to skutočné svedectvo o špekulatívnej povahe trhu. Príbehy sú všade a sú to, čo potrebujete, aby bublina praskla. Dnes to bude ale inak ako v predchádzajúcich bublinách, kvôli jedinečným vlastnostiam toho, čo sa deje. Ak však dôjde k narušeniu dôvery pri nadhodnocovaní akcií, budeme svedkami výrazného poklesu.“