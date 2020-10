Akcie klesli o 10 %, reagujú na súčasnú situáciu. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Príležitosť na lacnejší nákup

Kompozitný európsky akciový index Eurostoxx 50 v posledných dvoch týždňoch zamieril nadol a zaknihoval pokles takmer 10 %. Americký hlavný index S&P 500 poklesol o 7,4 %. Pod najmenším predajným tlakom investorov sa v posledných dvoch týždňoch ocitol japonský Nikkei 225, ktorý zamieril nadol len o 1,5 percentuálneho bodu. Je pravdepodobné, že ak sa pandémiu nepodarí dostať pod kontrolu v najbližších týždňoch, predajný tlak na akciové indexy môže akcelerovať. Túto skutočnosť však treba vnímať aj ako príležitosť na lacnejší nákup.

Eurozóna svojím rastom prekvapila

Americké HDP dosiahlo v treťom kvartáli rekordné úrovne. Hrubý domáci produkt rástol medzikvartálne tempom 33,1 % vs. 32 % (očakávanie analytikov). Ide o najvýraznejší rast v histórii. Paradoxne, nasleduje po historicky najhoršom kvartáli (-31,4 %). Eurozóna prekvapila rovnako. HDP za 3Q rástlo na úrovni 12,7 % vs. 9,5 % (očakávanie analytikov). Finančné trhy sa však pozerajú vpred, tieto výborné dáta sú len pohľadom do minulosti. Reakcia akciových trhov bola minimálna.





V znamení prezidentských volieb

Nový týždeň prinesie rozuzlenie prezidentskej predvolebnej kampane. Ráno 4. novembra sa dozvieme predbežný výsledok prezidentských volieb v USA. Vo štvrtok zasadne americká centrálna banka, ktorá bude rozhodovať o nastavení menovej politiky. V piatok uvidíme výsledky z amerického trhu práce, ktorý poodkryje silu ekonomickej obnovy v USA.



