FS poslala tretiemu sektoru z poukázaných 2 % podielu dane takmer 42 mil. eur

dnes 12:46 -

Finančná správa (FS) SR postupne spracúva darované podiely zo zaplatenej dane a z doteraz vyhodnotených 487.573 vyhlásení poslala na účty neziskových organizácií, nadácií a občianskych združení takmer 42 miliónov eur. V piatok o tom informovala FS.

"Daňovníci, ktorí budú podávať daňové priznanie pre daň z príjmu za rok 2019 do 2. novembra, môžu poukázať aj podiel zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní. Tretí sektor tieto financie dostane do troch mesiacov, teda do 31. januára budúceho roka," upozornila hovorkyňa FS Drahomíra Adamčíková.

Viac času majú zamestnanci. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, musí vystaviť potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do polovice novembra a zamestnanec tak môže darovať dve alebo tri percentá podaním samostatného vyhlásenia o poukázaní podielu spolu s týmto potvrdením najneskôr do 30. novembra. Tretí sektor následne dostane tieto financie do konca februára 2021.

Vlani darovalo podiel zo zaplatených daní takmer 905.000 daňovníkov, z toho 852.734 fyzických a 52.252 právnických osôb a celková suma pre 15.590 prijímateľov prekročila 73 miliónov eur.

Občan či živnostník môže v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane vo výške dve percentá sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať aj tri percentá, ak v roku 2019 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať dve alebo tri percentá len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá.

Právnická osoba môže v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky jedného percenta zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane najneskôr v lehote na podanie daňového priznania za rok 2019 určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, môže právnická osoba prostredníctvom daňového priznania poukázať podiel zaplatenej dane do výšky dvoch percent. Právnické osoby môžu poukázať podiel dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je osem eur.