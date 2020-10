V pláne obnovy budú prioritami vzdelanie, digitalizácia a justícia

dnes 16:01 -

Prioritami vo vízii koaličnej strany Za ľudí pre Plán obnovy EÚ budú najmä vzdelanostný kapitál, inovácie a digitálna transformácia, ako aj dobré regulačné a bezkorupčné prostredie, teda fungujúca justícia. Uviedla to vo štvrtok Veronika Remišová, predsedníčka strany Za ľudí, za účasti podpredsedu Národnej rady (NR) SR Juraja Šeligu a predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti Tomáša Valášeka (obaja Za ľudí).

"My veríme, že investície do inovatívnej, zelenej a modernej ekonomiky prinesú Slovensku prosperitu a úspech. Nemôžeme byť modernou krajinou, pokiaľ nebudeme mať vymožiteľnosť práva, transparentnosť v riadení štátu, antikorupčné zákony, predvídateľnú spravodlivosť a reguláciu pre 21. storočie," priblížila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Remišová. Investovať by sa malo podľa nej najmä do ľudského kapitálu a do talentov.

Podľa Valášeka doterajší ekonomický model "montovania automobilov" Slovensko nebude večne živiť. "Máme možnosť v ekonomickom modeli sa posunúť od montovania automobilov k pracovným príležitostiam s vyššou pridanou hodnotou," spresnil Valášek. Strana chce zvýšiť úroveň vysokých škôl aj ich spájaním a reprofilizáciou tak, aby sa dostávali na poprednejšie miesta vo svetových hodnoteniach.

Valášek spresnil, že strana Za ľudí plánuje v oblasti vedy transformovať Slovenskú akadémiu vied tak, aby sa inovácie dostávali ľahšie do priemyslu. Strana plánuje vybudovanie kvalitných "digitálnych diaľnic", aby bolo možné mať vysokorýchlostný internet v každej obci v SR a mať tak prístup k službám typu "štát v mobile". Za ľudí podľa jeho slov plánuje tiež podporovať obnoviteľné zdroje energie.

"V rámci našich reforiem, ktoré plánujeme presadiť v rámci plánu obnovy, chceme naliať okolo 400 miliónov eur do justície a jej obnovy. Máme pripravené konkrétne kroky, a to reformu súdnej mapy, teda špecializáciu a spájanie súdov, vznik Najvyššieho správneho súdu či reformu Súdnej rady. Sudcovia, vyšší súdni úradníci, prokurátori, vyšetrovatelia musia mať zároveň také materiálne podmienky, ktoré zodpovedajú 21. storočiu," dodal Šeliga.