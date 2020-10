V Chorvátsku dovolenkovalo o tri štvrtiny Slovákov menej ako vlani

Zdroj: CapitalPanda

Počas prvých ôsmich mesiacov navštívilo obľúbené letoviská pri Jadranskom mori celkovo 115 213 Slovákov. V porovnaní s minulým rokom sa jedná o radikálny prepad. Analýza brokera CapitalPanda potvrdila medziročný úbytok slovenských turistov až o 76,5 %, ktorý zapríčinila pandémia koronavírusu. Pokles pobytov Slovákov bol výrazne väčší ako v prípade českých turistov, ktorých prišlo „len“ o 34 percent menej ako vlani.

Začiatok tohtoročnej dovolenkovej sezóny sprevádzal veľký záujem o vlaky a autobusy, ktoré do Chorvátska vypravovali českí dopravcovia. Tradične najvyťaženejšími mesiacmi boli júl a august, počas ktorých navštívilo Chorvátsko 97 911 slovenských turistov. Aj napriek počiatočnému optimizmu však miera návštevnosti nedosiahla úroveň z predchádzajúceho roka, kedy v rovnakom období dovolenkovalo pri Jadrane 490 783 Slovákov.

Celkový počet turistov v Chorvátsku sa prepadol o 59 %

Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila všetky segmenty chorvátskej ekonomiky. Podľa hlavného analytika CapitalPanda Joza Perića je však najzasiahnutejším sektorom práve cestovný ruch – od januára do konca augusta pricestovalo celkovo 6 843 319 turistov, čo je o 59 percent menej ako vlani. Chorvátske orgány pre administráciu cestovného ruchu uviedli, že tento výsledok je aj napriek nepriaznivej situácii lepší, ako sa čakalo.

Medzi turistami dominovali klasicky Nemci

Chorvátsky systém eVisitor zaznamenal v období od januára do septembra 2020 celkovo 5 947 506 príjazdov zahraničných turistov. Koronavírus čiastočne odradil od dovolenky v zahraničí aj Nemcov. K Jadranu ich tento rok pricestovalo 1 420 708, o 40 % menej ako vlani. Na druhej strane, turisti z Nemecka tvorili takmer štvrtinu zahraničných návštevníkov Chorvátska počas tohto roku.

Česi si dopriali more v podobnom rozsahu ako minulý rok

Dovolenke v Chorvátsku zostali nadmieru verní aj Česi. Od začiatku roka do konca augusta ich pricestovalo 466 153. Jedná sa síce o medziročný úbytok len o 34 %, dokonca v júli, ktorý bol aj v minulom roku vrcholom dovolenkovej sezóny, dosiahol pokles miernejších 22,1 %. „Česi patrili k tým turistickým národom, ktorí si aj tento rok napriek koronakríze dopriali more v hojnom počte,“ komentoval zo Záhrebu štatistiku českých turistov analytik Jozo Perić.

Polovičný pokles v počte nocľahov

V danom období Chorváti evidovali celkovo 47,5 milióna nocľahov, čo predstavuje 53 % prenocovaní z minulého roka a podarilo sa im tak prekonať počiatočné očakávania Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO). Tá predpokladala návštevnosť len na úrovni 30 % minulého roku, uvádza sa v tlačovej správe ministerstva cestovného ruchu a športu a Chorvátskeho turistického združenia. Najviac nocľahov počas prvých ôsmich mesiacov pripadá na Nemecko (11,2 mil.), Slovinsko (7,6 mil.), Poľsko (4 mil.), Českú republiku (3,1 mil.) a Rakúsko (2,3 mil.), za nimi nasledujú Taliansko (1,4 mil.), Maďarsko (1,3 mil.) a Slovensko (1,1 mil.).

Táto sezóna opäť potvrdila, že okrem susedných krajín patria medzi najlojálnejších turistov Nemci, Rakúšania, Česi, Poliaci a Rakúšania. Bez nich by bola turistická sezóna v Chorvátsku omnoho horšia a pocítila by to aj ekonomika, ktorá je na kolenách v dôsledku pandémie decimujúcej odvetvie cestovného ruchu v globálnom meradle.

Tabuľka: Prehľad počtu turistov v Chorvátsku podľa štátov

Rok 2020 Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August Nemecko 6877 18759 10737 179 12448 203899 542521 625288 Slovinsko 16740 33295 8673 420 22257 206891 385802 268736 Poľsko 1902 2007 885 26 329 31300 234651 321580 Česko 1238 1356 969 24 809 65920 200767 195070 Rakúsko 7132 14747 5368 51 2231 71806 155461 114729 Taliansko 12805 12203 1326 70 554 31979 64805 103622 Slovensko 1052 1308 471 12 177 14282 65525 32386 Maďarsko 2296 3306 1150 18 436 23966 84191 106382 Zdroj: CapitalPanda s využitím dát eVisitor