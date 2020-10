Nezamestnanosť v Maďarsku v 3. štvrťroku mierne klesla

dnes 13:31 -

Nezamestnanosť v Maďarsku zaznamenala v trojmesačnom období do konca septembra mierny pokles. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.

Miera nezamestnanosti dosiahla v Maďarsku v období od júla do konca septembra 4,4 %. V období od júna do konca augusta to bolo 4,6 %.

V medziročnom porovnaní však nezamestnanosť vzrástla, keď v trojmesačnom období do konca septembra 2019 predstavovala 3,5 %. Dôvodom je nástup pandémie nového koronavírusu v jarných mesiacoch.

Miera nezamestnanosti mladých ľudí dosiahla v období od júla do konca septembra tohto roka 13,4 %.