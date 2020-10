ECB v decembri príde s ďalším uvoľnením, v dôsledku obáv z blokovania

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:39 -

V celej Európe sa opätovne ukladajú výluky, kronavírus sa nekontrolovane šíri a ekonomický výhľad sa každým dňom zhoršuje. Čo očakávať od ECB? „ Jasný signál by mala centrálna banka vyslať v decembri, bude vychádzať zo stretnutia," píše Dirk Schumacher z Natixis. „Riziko oživenia opäť stúpa a najnovšie údaje o inflácii opäť sklamali. To všetko by malo pripraviť cestu pre zvýšenie PEPP v decembri.“ PEPP je program pandémie núdzových nákupov ECB, ktorý bol prvýkrát zavedený v marci.

„Výrobcovia zaznamenali najrýchlejší rast od začiatku roka 2018, keď objednávky rástli v dôsledku rastúceho globálneho dopytu, ale zintenzívnenie obmedzení kvôli COVID-19 si vyžiadalo čoraz väčšiu daň v sektore služieb, čo viedlo k oslabeniu dopytu v ťažko postihnutom odvetví pohostinstiev,“ uviedol Chris Williamson, hlavný obchodný ekonóm IHS Markit.

V celej Európe sa znovu zavádzajú opatrenia na blokovanie a ten mierne optimistický ekonomický obraz, ktorý prezidentka ECB Christine Lagardeová vykreslila na poslednom zasadnutí ECB v septembri, sa stáva výrazne pochmúrny. Väčšina ekonómov očakáva ohlásenie opatrení decembri. Člen výkonnej rady ECB Philipp Lane, strojca pandemických krízových opatrení, je považovaný za fanúšika „balíkových riešení“, ktoré by mohli byť nasadené opäť na nasledujúcom stretnutí.





„V súčasnosti očakávame v decembri zloženú stratégiu uvoľňovania, viac PEPP v tej či onej podobe na riešenie pandemického rizika a viac APP (program nákupu aktív) na riešenie pretrvávajúceho problému s nízkou infláciou,“ napísal Mark Wall z Deutsche Bank v poznámke z 22. októbra. „Tento prístup by zmiernil riziko PEPP v polovici roku 2021 a pridal poistenie počas dlhotrvajúceho a zraniteľného postpandemického zotavenia.“

Christine Lagardeová, ktorá je práve rok vo svojej funkcii, nielenže bojuje proti najhoršiemu ekonomickému prepadu od druhej svetovej vojny, ale zároveň pracuje na komplexnom strategickom preskúmaní. Výsledky budú zverejnené až budúci rok, trhy sa však budú jednoznačne zameriavať na inflačný cieľ Je veľká šanca, že sa zmení, a že ECB v budúcnosti umožní skôr vyššiu infláciu. „V súčasnom prostredí nižšej inflácie sú obavy, ktorým čelíme, odlišné (ako v roku 2003) a to sa musí odraziť v našom inflačnom cieli,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardeová na tlačovej konferencii 30. septembra.