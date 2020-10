Hornonitrianski baníci by sa mali zúčastniť testovania individuálne

dnes 11:31 -

Hornonitrianski baníci by sa mali zapojiť do celoplošného testovania na nový koronavírus individuálne. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) sa pripravuje i na potenciálny výpadok ľudí vo svojich prevádzkach. Iný režim budú mať banskí záchranári, ktorých budú testovať v spolupráci s hygienikmi pred nástupom do pohotovostnej služby.

"Spoločnosť nespĺňa podmienku na testovanie vo firme vo forme limitu 4000 zamestnancov. Vedenie preto vyzvalo zamestnancov k zodpovednému prístupu, k individuálnej účasti na celoplošnom testovaní," informovala ďalej vo štvrtok TASR tlačová hovorkyňa firmy Adriana Siváková.

Bane sa podľa nej pripravujú i na alternatívu, že do zamestnania po nadchádzajúcom víkende nastúpi nižší počet pracovníkov. "V rámci krízového scenára sme pripravení plniť si úlohy subjektu hospodárskej mobilizácie, zabezpečovať energetickú bezpečnosť štátu plynulými dodávkami uhlia do elektrárne Nováky," vyhlásila.

Pri nástupe výrazne nižšieho počtu zamestnancov do prevádzky bude firma prednostne obsadzovať pracoviská ovplyvňujúce bezpečnosť práce v podzemí a pracoviská na ťažbe uhlia, t. j. v súčasnosti prevádzkované komplexne mechanizované stenové poruby. "Operatívne budú niektoré banské práce pozastavené, napríklad montáže a demontáže pracovísk," priblížila Siváková.

Iný režim budú mať banskí záchranári v stálej pohotovostnej službe. "Záchranári, nastupujúci v piatok (30. 10.) do stálej pohotovostnej služby, budú testovaní v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva pred nástupom do služby. V prípade opakovaného testovania o týždeň to bude rovnaké," dodala tlačová hovorkyňa.