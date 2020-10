Porovnateľné tržby Carrefouru vzrástli v 3. kvartáli najvýraznejšie za 20 rokov

dnes 11:46 -

Francúzsky maloobchodný reťazec Carrefour zaznamenal za 3. kvartál najvyšší rast porovnateľných tržieb za posledných 20 rokov. Prispeli k tomu dobré výsledky na kľúčových trhoch, okrem Francúzska aj na trhu Španielska a Brazílie.

Tržby za 3. kvartál dosiahli 19,69 miliardy eur, čo v prípade porovnateľných tržieb predstavuje rast o 8,4 %. To je najvyššie tempo rastu za minimálne 20 rokov.

Výsledky podporil zvýšený dopyt po potravinách v období pandémie nového koronavírusu na domácom trhu, ako aj na ďalších kľúčových trhoch ako Španielsko, ale najmä Brazília. Na tomto trhu, ktorý je pre Carrefour po Francúzsku druhý najväčší, vzrástli tržby v 3. kvartáli o 26 %.

Jeden z najväčších maloobchodných reťazcov na svete okrem toho v stredu informoval, že pokračuje v rozbehnutej transformácii, ktorá sa ukazuje ako správny krok. "Výsledky tržieb spoločnosti Carrefour za 3. kvartál potvrdzujú úspešnosť nášho plánu transformácie Carrefour 2022," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Alexandre Bompard.

Carrefour je v súčasnosti v strede päťročného projektu transformácie, ktorý firma spustila v roku 2018 a ktorého cieľom je zvýšenie tržieb a zisku. Súčasťou projektu je znižovanie nákladov a, naopak, zvýšenie investícií do internetového predaja, čo by malo posilniť konkurencieschopnosť Carrefouru voči najväčším rivalom v tejto oblasti, ako je firma Amazon. Carrefour zároveň pracuje na znížení vysokej závislosti od hypermarketov a svoju pozornosť presúva najmä do oblasti organických produktov a privátnych značiek.