M. Krajniak: Na Prvú pomoc majú žiadatelia nárok za celý mesiac október

Minister zároveň upozornil na to, že od 2. novembra začnú úrady práce posielať 120.000 doterajším žiadateľom o pomoc dodatky. "Na základe nich im bude možné vyplácať zvýšenú formu Prvej pomoci plus. Tieto dodatky budú posielané elektronicky v prípade tých žiadateľov, s ktorými úrady práce komunikujú elektronicky. Tým, s ktorými komunikovali písomne, budú posielané poštou," priblížil Krajniak. Následne o týždeň od 9. novembra sa začne prijímanie výkazov úradmi práce. "Všetkých žiadateľov by som chcel upozorniť na to, že majú nárok na zvýšenú pomoc za celý mesiac október. Teda nielen od momentu, keď sa sprísnili opatrenia," upozornil minister práce.

Vláda okrem zmien v Prvej pomoci schválila napríklad aj opätovné poskytovanie SOS dotácií, ale aj pandemický rodičovský príspevok. Žiadosti o SOS dotácie budú spracovávať úrady práce aj ich vyplácať. "Všetky opatrenia sme mohli prijať počas niekoľkých dní iba preto, lebo počas prvej vlny sme sa pripravili a v Národnej rade SR sme zmenili legislatívu takým spôsobom, že uznesením vlády môžeme opatrenia pružne zapínať, a preto sme nepotrebovali riešiť problém, že parlament nezasadá," vysvetlil Krajniak.

Vláda v rámci pripomienok k návrhom z dielne ministerstva práce ešte prijala uznesenie týkajúce sa elektronickej formy komunikácie. "Keď si niekto príde žiadať nový občiansky preukaz, tak chceme, aby mu bol automaticky aktivovaný zaručený elektronický podpis. V prípade, ak by niekto v budúcnosti potreboval žiadať o SOS dotáciu, tak aby komunikácia mohla byť cez zaručený elektronický podpis," vysvetlil Krajniak.

Vláda chce podľa Krajniaka pružne na situáciu na Slovensku reagovať aj naďalej. Uviedol, že z Európskej únie má Slovensko schválené finančné prostriedky na prakticky celý budúci rok. Zatiaľ bude Prvá pomoc plus fungovať do marca budúceho roka. "Krytie na vyplácanie Prvej pomoci máme prakticky na celý budúci rok, ale podľa situácie ju budeme schvaľovať vždy na nejaké obdobie," doplnil Krajniak.

Od júna sa Prvá pomoc vypláca na základe výkazov. "Prvotné veci sme zvládli, v súčasnosti by to už nemalo byť dlhšie. Jediná vec je, že znovu musíme podpísať dodatky, ale odhadujem, že pomoc by mala byť vyplácaná operatívne, rýchlo. Živnostníci a ďalší žiadatelia nemusia robiť ďalšie nevyhnutné kroky. Úrady práce postupujú veľmi efektívne," uviedol Krajniak v súvislosti s vyplácaním pomoci. Okrem toho dodal, že úrady práce majú dostať do konca roka aj novú výpočtovú techniku. "Úradom práce poskytujeme všetku podporu a rozširujeme okruh žiadateľov aj medzi živnostníkmi, ktorí môžu žiadať o pomoc. Stojí každému za to, aby navštívil stránku Pomahameludom.sk," dodal Krajniak.