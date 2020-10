Bisnode: Koronakríza položila na kolená stovky malých spoločností

Zdroj: bisnode

Foto: getty images

dnes 10:32 -

Bisnode Corona Index poskytuje prehľad o vývoji podnikateľského prostredia na Slovenskuna týždennej báze. Monitoruje, koľko vzniklo firiem, koľko ich zaniklo alebo požiadalo o bankrot, aká je platobná morálka spoločností alebo koľko zamestnancov je ohrozených krachom firiem.

Bisnode Corona Index porovnáva dáta so stavom v roku 2019. V rovnakom období minulého roka Bisnode vo svojich databázach evidoval 1 832 ohrozených firiem, v tomto roku je ich však o 80 percent viac, teda až 3 290. „Spolu s ohrozenými firmami výrazne vzrástol aj počet ľudí, ktorí by mohli prísť o prácu. Zatiaľ čo v roku 2019 sa to týkalo zhruba 8 100 pracovníkov, v tomto roku sa ich počet vyšplhal na takmer 21 000, čo je o medziročne o 158 percent viac,“ hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Podobný trend vykazujú aj už začaté insolvenčné konania. Od marca Bisnode zaznamenal 290 bankrotov spoločností, kým vlani ich bolo 165. „Aj v prípade insolvencií ide o vysoký medziročný nárast, až o 76 percent. Ďalej môžeme povedať, že do insolvencie vstúpilo 81 percent mikro firiem a 15 percent malých spoločností. Vlani to bolo 67 mikro podnikov a 23 percent malých firiem,“ dodáva Petra Štěpánová.

Corona Index spoločnosti Bisnode ukazuje, že súčasnou krízou sú najviac ohrozené tie najmenšie firmy, ktoré sa de facto dajú považovať za najslabšie. „No problémy vidíme naprieč všetkými veľkosťami firiem i odvetviami. Najmenej sú ohrozené veľké firmy,“ uzavrela analytička Bisnode.